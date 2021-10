Efemérides: hoy es el Día Nacional del Radioaficionado y el Día Mundial del Ahorro de Energía

El origen de cada celebración.

Este 21 de octubre tienen lugar importantes celebraciones en el país y en el mundo, una de ellas es el Día Nacional del Radioaficionado y otra el Día Mundial del Ahorro de Energía. Pero, ¿a qué se deben dichas conmemoraciones?

Día Nacional del Radioaficionado Argentino

La radio tiene el encanto de ser un medio de comunicación tradicional, que a pesar de todas las nuevas tecnologías, conecta con el público utilizando un solo recurso: la voz.

Desde sus comienzos, la radio ha sido siempre, a pesar del avance tecnológico, un medio de comunicación vital entre el campo y la ciudad. Sobre todo en aquellas regiones donde las distancias son extensas y la modernidad se demora.

Qué hace los radioaficionados

Los radioaficionados intervienen con sus estaciones y equipos, donde convocados o no, prestan su servicio en situaciones de emergencias, catástrofes u otras necesidades donde las comunicaciones tradicionales cesan o no se cuenta con ellas.

Destacamos entonces con esto, que la actividad no es un hobby, sino un Servicio, en el que el radioaficionado pone a disposición sus equipos y conocimientos, para ser utilizados por la comunidad.

Historia de los radioaficionados

El 15 de octubre de 1913, el Ministerio de Marina regulaba el espectro radioeléctrico y fue quien otorgó la primer licencia de radioaficionado a Teodoro Belloq. Éste instaló una estación radio telegráfica en Av. Callao al 1600, y otra en una quinta en San Isidro.

El 21 de octubre de 1921 se reunía un calificado grupo de radioaficionados, se funda el Radio Club Argentino, el tercer radio club del mundo en la historia de la humanidad, luego de Inglaterra (Real Society Great Britain) y de Estados Unidos (American Radio Relay League).

El “Día del Radioaficionado Argentino” fue instituido por la Tercera Convención Argentina de Radioaficionados, celebrada en la ciudad de Mar del Plata del 4 al 14 de noviembre de 1950.

El satélite argentino el Lusat 1 (uno de los 7 que fueron enviados y el primero por Argentina) lanzado en enero de 1990, mediante un cohete Ariane, fue desarrollado por un grupo de radioaficionados argentinos, mediante Amsat Argentina y construido en parte en nuestro país y el resto en Boulder, Colorado.

La misión del mismo, que aún funciona a pesar de que sus baterías operan a una fracción del poder inicial, es la de proveer comunicaciones en packet (mensajes por paquete) a todos los radioaficionados del país y del mundo.

Fuente: TN

Día Mundial del Ahorro de Energía

El pasado 21 de octubre se conmemoró el “Día Mundial del Ahorro de Energía”. Fue una iniciativa del Foro Energético Mundial (WorldEnergyForum) en el 2012, con el fin de promover el acceso universal a la energía, visibilizando también el impacto que genera el uso de la energía en el ambiente. Dicha conmemoración constituye un llamado a la sociedad a reflexionar sobre el consumo energético en la vida cotidiana y a concientizar sobre la necesidad de trabajar en conjunto para la creación, implementación y promoción de políticas tendientes a la eficiencia energética y la conservación de los recursos naturales.

Muchas organizaciones buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de ahorrar energía. Asimismo solicitan a los estados un uso racional de los recursos energéticos, junto a alternativas que favorezcan al ambiente. Una de ellas es el incremento en el uso de fuentes renovables de energías para la movilidad, la industria y la calefacción. Pero la acción que resulta más efectiva es reducir el consumo, ya que multiplica el ahorro en la etapa de generación.

La Tierra nos provee recursos naturales que la humanidad usa como fuentes de energía para mover al mundo, pero a medida que los explotamos estos recursos se van agotando. Por eso es necesario un uso racional a las fuentes primarias, acorde a las reales necesidades sociales y ambientales.

Aunque nuestra contribución diaria sea similar a “un grano de arena en una playa”, muchos esfuerzos individuales se convierten en un logro significativo para la sociedad.

Las acciones simples con las que podemos ayudar diariamente son:

• Utilizar la luz natural mientras sea posible.

• Desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos.

• Utilizar bombillas de bajo consumo.

• Apagar luces o televisores que no estemos utilizando.

• Regular adecuadamente la calefacción y aire acondicionado.

• Procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sin la utilización del microondas.

• No derrochar agua potable.

Fuente: argentina.gob.ar

Otras efemérides

● 1917. En Cheraw, Carolina del Sur, nace Dizzy Gillespie, uno de los grandes trompetistas de jazz. Colaboró con Charlie Parker y en 1956, un año después de la muerte del saxofonista, visitó Buenos Aires, donde grabó con Osvaldo Fresedo. Volvió al país en otras tres ocasiones. Murió en 1993.

● 1929. En Yala, Jujuy, nace Héctor Tizón. Dejó once novelas, entre las que destacan Fuego en Casabindo, La casa y el viento, Luz de las crueles provincias y La mujer de Strasser, además de varios libros de relatos. Fue diplomático y se exilió durante la última dictadura. Integró la Corte Suprema de Jujuy. Falleció en 2012.

● 1929. Nace Ursula K. Le Guin, en Berkeley, California. Fue una de las más grandes escritoras de ciencia-ficción y fantasy. En el primer campo, se consagró con novelas como La mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos. En el terreno fantástico, destaca su saga de libros Terramar. Esos géneros le permitieron explorar temas como el feminismo. Ganó ocho veces el Premio Hugo y seis el Premio Nébula, los más importantes de la literatura de fantasía y de ciencia-ficción. A cuatro manos, escribio Gemelas del sueño junto a la poeta argentina Diana Bellessi. Recibió un reconcimiento en los National Book Awards en 2014. Murió en 2018.

● 1969. Una cirrosis hepática acaba con la vida de Jack Kerouac en St. Petersburg, Florida. El autor de En el camino tenía 47 años y era uno de los máximos representantes de la literatura beatnik.

● 1982. La Academia sueca anuncia que otorga el Premio Nobel de Literatura al colombiano Gabriel García Márquez. A los 55 años, el autor de Cien años de soledad y El coronel no tiene quien le escriba es uno de los representantes del Boom de la literatura latinoamericana de los 60 y el cuarto escritor del continente en recibir el máximo galardón. Retira el Nobel el 10 de diciembre, no vestido de frac, como marca el protocolo, sino con un liquiliqui, traje típico del Caribe.

● 1984. A los 52 años muere el cineasta francés François Truffaut, víctima de un tumor cerebral. El director fue uno de los puntales de la Nouvelle Vague con títulos como Disparen sobre el pianista, Jules y Jim, La noche americana y la saga de películas autobiográficas protagonizadas por Jean-Pierre Léaud en la piel de Antoine Doinel (alter ego del director), y que se inició con Los 400 golpes, en 1959. El libro El cine según Hitchcock (1966), su larga entrevista al director inglés, es una puerta de entrada al mundo del mago del suspenso a través de un largo cuestionario.