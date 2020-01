Efemérides: hoy se cumplen 127 años del patentamiento de Coca-Cola

En principio, fue desarrollada como un medicamento.

Un día como hoy, en el año 1893, se patentaba la receta secreta de la Coca-Cola. A partir de ese momento la bebida comenzó a ser comercializada a nivel mundial. Fue desarrollada por el farmacéutico John Pemberton el 8 de mayo de 1886 como un medicamento. Frank Mason Robinson se encargó de la creación de la marca y el logotipo.

Según algunos investigadores, el origen de la Coca-Cola puede rastrearse a una particular situación que vivió su creador. Pemberton luchó durante la guerra civil norteamericana como oficial en una unidad de caballería de los Estados Confederados del Sur, que se oponían a la abolición de la esclavitud y la hegemonía política de los Estados del Norte, industrializados y más poderosos económicamente.

El general Confederado Robert Lee ya se había rendido, y eso significaba el final de la guerra. Pero en Columbus, Georgia, las noticias no habían llegado, debido a la destrucción de los telégrafos. Es así como John Pemberton, oficial de caballería, fue herido en una batalla que ya no podía cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Pemberton fue herido tanto por los disparos como los sables enemigos. Una terrible herida le cruzaba el pecho, causándole mucho dolor.

Pemberton era químico y apotecario, por lo que trató los dolores producidos por sus heridas con morfina, método comúnmente usado en la época. Multitud de soldados habían caído en la adicción producida por esta sustancia, y según amigos cercanos a Pemberton, él también pasó por esa circunstancia.

Esta situación llevó a Pemberton a buscar una alternativa. En 1866 ya vendía una bebida ¨libre de morfina¨, hecha con hojas de la planta de Coca y la nuez del árbol africano de la familia Cola. La bebida se vendía muy bien, aunque faltarían años para que alcanzara la popularidad actual.

Antes de morir, le vendió los derechos de su bebida a Asa Griggs Candler, un empresario, pionero del marketing, que convirtió la bebida en un éxito mundial.

La fórmula de la Coca-Cola ha sido objeto de debates a lo largo de los años. La empresa se limita a decir que todas las fórmulas publicadas hasta el momento no son exactas, aunque reconocen que la misma ha ido variando con el tiempo.

Actualmente, la Coca-Cola, una de las bebidas más vendidas del siglo XX, presenta diversas variantes como la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero. En 1985, The Coca-Cola Company introdujo New Coke, pero su fracaso llevó a que rápidamente se restaurara la receta original.

Otras Efemérides

1533 Pedro de Heredia funda Cartagena de Indias en la actual Colombia.

1793 Luis XVI muere guillotinado en París.

1823 muere Fray Cayetano Rodríguez. Poeta y fraile franciscano, escribió un poema a los esclavos que participaron en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Fue diputado en la Asamblea del año XIII.

1823 el general Rudecindo Alvarado es derrotado en Moquegüa.

1905 nació Christian Dior, influyente diseñador de moda.

1924 nació el reconocido humorista y actor Benny Hill.

1924 muere Vladimir Ilych Ulianov, conocido como Lenin, teórico de la Revolución Rusa.

1950 murió George Orwell, escritor británico, autor de grandes obras de la literatura.