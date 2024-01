Efemérides: un 24 de enero de 1947, nacía en Buenos Aires el cantautor Víctor Heredia

Víctor Herediao (Buenos Aires, 24 de enero de 1947) es un destacado cantautor argentino. Como autor y compositor, ha ganado el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en cuatro ocasiones: en la competición internacional en 1997, 2001 y 2009, y la folclórica en 2004.

En 1967, con 19 años de edad, obtuvo el premio Revelación Juvenil en el Festival de Cosquín. En 1969 obtuvo el premio Consagración en el mismo festival y su álbum El viejo Matías superó las 500 mil copias vendidas. En 1974 editó un álbum en homenaje al poeta chileno Pablo Neruda.

Se destaca en su obra su compromiso por los problemas sociales en América Latina y los derechos humanos. Ha grabado con artistas de la talla deJoan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, León Gieco, Milton Nascimento, el Cuarteto Zupay, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, Geo Meneses entre otros. Durante su juventud militó en el Partido Comunista, organización de la que se desvinculó en 1978, por su supuesta cercanía con el gobierno de factode Jorge Rafael Videla.

Su hermana, María Cristina, fue secuestrada junto a su esposo el 17 de junio de ese año y aún permanece desaparecida. Heredia colabora estrechamente con organizaciones que denuncian los crímenes de la dictadura, tales como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo y también con organizaciones de Pueblos Originarios.

Otras efemérides

1970 – YOKO ONO-LENNON. Durante un viaje a la ciudad danesa de Aalborg, el exbeatle John Lennon y su esposa, Yoko Ono, se raparon sus cabezas para “conmemorar el comienzo del Año Uno de la Paz”. En marzo de 1969 habían lanzado una campaña pacifista mundial con “encamadas por la paz” que hicieron durante dos semanas en Amsterdam (Países Bajos) y otro tanto en Montreal (Canadá).

1990 – BLACK CROWES. La banda estadounidense de hard rock The Black Crowes lanzó su álbum debut: Shake Your Money Maker, el más exitoso del grupo. Contiene celebrados temas como She Talks to Angels y Hard to Handle.

2001 – SAN LORENZO. Con la dirección técnica del chileno Manuel Pellegrini, San Lorenzo de Almagro ganó la Copa Mercosur, su primer título internacional, al vencer por penales (4- 3) al Flamengo de Brasil en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires.

2020 – JUAN J. PIZZUTI. A la edad de 92 años murió en Buenos Aires el exfutbolista y entrenador Juan José Pizzuti, el técnico más ganador de la historia de Racing Club, al que llevó a ser el primero de la Argentina en ganar un campeonato mundial. Además, brilló como delantero de La Academia, Banfield y de Boca Juniors.

2024 – DÍA DE LA EDUCACIÓN. La fecha fue proclamada por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concienciar a todo el planeta de la importancia de la educación para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.