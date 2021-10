Efemérides: un día como hoy nacía Juan Domingo Perón, el único en ser electo tres veces presidente del país

Además, fue la primera persona elegida por sufragio universal (masculino y femenino).

Juan Domingo Perón, fundador del movimiento popular más trascendente de la historia argentina, nació el 8 de octubre en la provincia de Buenos Aires y falleció el 1 de julio de 1974, mientras ejercía su tercera Presidencia.

Fue la primera persona elegida por sufragio universal (masculino y femenino) y el único en resultar electo tres veces como presidente del país. Sin embargo, no pudo terminar dos de sus mandatos: su segunda Presidencia finalizó en 1955 con un golpe de Estado cívico-militar (que incluyó el bombardeo de la Plaza de Mayo), y la tercera terminó con su muerte, menos de un año después de haber asumido.

Antes de llegar a la Casa Rosada estuvo al frente del Departamento de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. Había llegado al Gobierno como miembro del GOU (Grupo de Oficiales Unidos) que llevó adelante la Revolución del 43, el golpe que terminó con la “Década Infame”.

Desde las áreas de Trabajo y Previsión tomó una serie de medidas, como la sanción del Estatuto del Peón del Campo y el impulso a los convenios colectivos, entre otras, que le hicieron ganar el repudio de sectores de altos ingresos así como el apoyo del movimiento obrero.

El 17 de octubre de 1945, luego de un golpe interno que lo llevó a renunciar y luego a ser encarcelado, una movilización masiva de trabajadores hasta la Plaza de Mayo reclamó y obtuvo su liberación, en una gesta que quedó bautizada como el “Día de la Lealtad” y que se considera como el nacimiento del peronismo. Por la noche, Perón se dirigió a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada.

También en 1945, Perón se casó con María Eva Duarte, “Evita”, una figura que marcó su primer mandato y la vida del movimiento naciente.

En 1946 se presentó a elecciones presidenciales y ganó frente a la fórmula de la Union Democrática, una alianza entre la UCR, el partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Fue elegido presidente por segunda vez en las elecciones de 1951, las primeras en contar con sufragio femenino. El voto de las mujeres había sido aprobado por ley en 1947 y quedó garantizado en la reforma constitucional de 1949, con la igualdad jurídica entre ambos géneros.

Sus dos primeras presidencias quedaron caracterizadas por la aplicación de un vasto conjunto de políticas destinadas a favorecer al movimiento obrero y a los sectores más postergados de la sociedad. Conformó un extenso Estado de Bienestar que favoreció la redistribución de la riqueza, impulsó la nacionalización de sectores básicos de la economía y la industrialización de sectores como el militar, el de transporte, el textil y el de siderurgia, entre otros.

En el plano internacional mantuvo la “tercera posición”, una línea que tomaba distancia tanto del capitalismo como del comunismo, expresadas en el marco de la Guerra Fría por Estados Unidos y la Unión Soviética.

En 1955 fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu -presidentes de la autodenominada “Revolución Libertadora”-, que contó con el apoyo de radicales, conservadores y sectores de la Iglesia Católica, y que incluyó al bombardeo sobre Plaza de Mayo en el que fueron asesinados más de 300 civiles.

Durante los años siguientes el peronismo fue proscripto y su líder se exilió en varios países antes de asentarse en España, en donde se casó con María Estela Martínez (“Isabel”).

Retornó al país en 1972 y se asentó finalmente en 1973, año en el que con Perón todavía proscripto, el peronismo ganó las elecciones con Héctor Cámpora como candidato. Éste renunció a los dos meses de asumir y convocó una nueva elección en la que resultó electo Perón, con Isabel como vicepresidenta.

Asumió su tercer mandato en octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974 falleció por un paro cardíaco.

Su cuerpo fue velado por cientos de miles de personas en el Congreso nacional (más de un millón se quedó sin la posibilidad de acceder al edificio), y sus restos fueron luego trasladados a la Quinta Presidencial de Olivos y más tarde al Cementerio de la Chacarita. En la década de los 80 sus restos fueron profanados. Finalmente, en 2006 sus restos fueron enterrados en la quinta de San Vicente que le había pertenecido.

Perón se presentó junto a su esposa como candidatos a presidente y vicepresidenta respectivamente en septiembre de 1973 y logró un amplio triunfo, y asumiría el Gobierno en octubre de ese año. Pero falleció a mediados de 1974, dejando la Presidencia en manos de la vicepresidenta, que fue derrocada sin haber terminado su mandato. El peronismo continuó existiendo y ha logrado varios triunfos electorales.

Otras efemérides

Día del Trabajador Rural. Un 8 de octubre de 1944 se sancionó el Estatuto del Peón de Campo mediante el Decreto 28.169, del gobierno de facto del general Edelmiro Farrell.

1927. En Bahía Blanca nace César Milstein, Premio Nobel de Medicina en 1984. Estudio Ciencias Químicas en la UBA. Becado por la Universidad de Cambridge, trabajó allí a comienzos de los 60. Volvió para ocupar un cargo en el Instituto Malbrán, y el golpe del 62 lo convenció de instalarse en Cambridge. Allí desarrolló la técnica de los anticuerpos monoclonales, que le valdría el Nobel. Murió en 2002.

1927. Muere en París Ricardo Güiraldes, el autor de Don Segundo Sombra, a los 41 años. Padecía de linfoma de Hodgkin. Animó la vida literaria porteña en la última etapa de su vida con la revista Martín Fierro, en cuyo grupo estaba Jorge Luis Borges, y ayudó a la publicación de El juguete rabioso, la primera novela de Roberto Arlt.

1985. Se suicida la escritora Martha Lynch. Tenía 60 años. Entre sus obras figuran La señora Ordoñez, La alfombra roja y No te duermas, no me dejes. De posiciones cambiantes en materia política, adhirió al desarrollismo a fines de los 50, viajó en el vuelo charter que trajó a Perón en 1972 y luego apoyó a la última dictadura.

1988. Freddie Mercury realiza la que será su última actuación en vivo. Presenta la canción “Barcelona” junto a la soprano Montserrat Caballé. Ambos deleitan a los habitantes de la capital catalana, que festejan con el estreno de la canción la cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos que la ciudad acogerá en 1992. Mercury no llegará a verlos: murió en noviembre de 1991, víctima de HIV.

2006. Se produce la tragedia del Colegio Ecos. Nueve alumnos y una docente mueren en un accidente cuando el micro en el que viajaban rumbo a Buenos Aires choca de frente con un camión. Los alumnos habían ido a una escuela rural de Chaco a hacer trabajo solidario. El hecho sucedió al norte de la provincia de Santa Fe, en la ruta 11. El camión se cruzó de carril, el chofer del micro volanteó, y el camión justo volvió a su carril, lo que provocó el choque. El conductor del camión tenía 1,65 g/l de volumen de alcohol en sangre y falleció en el accidente junto a su acompañante. Fue condenado el chofer del micro, en una causa que llegó a la Corte Suprema. En homenaje a los alumnos es el Día del Estudiante Solidario.