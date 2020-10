Efemérides: un día como hoy nació Evo Morales, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia

by | Oct 26, 2020

El ex mandatario cumple 61 años.

El 26 de octubre de 1959 nace en Orinoca, Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, el primer presidente indígena en la historia del país.

Evo Morales es un político, sindicalista, activista y dirigente boliviano de ascendencia aymara, sexagésimo quinto presidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019, luego de presentar su dimisión en medio de intensas protestas por fraude electoral, amenazas a su persona, patrimonio y colaboradores, así como la sugerencia del ejército y la policía de hacerlo, motivos por los que varios analistas y países de la región denunciaron la existencia de un golpe de Estado.

Inició su activismo en el movimiento sindical en la década de 1980, en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), alcanzando la dirección de la Federación Especial del Trópico, una de las seis federaciones sindicales de productores de coca que se encuentran organizados en la zona del trópico cochabambino y que desde 1991 son coordinadas por un Comité de Coordinación presidido por Evo Morales. Fue uno de los fundadores del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) que luego se aliaría con el Movimiento al Socialismo (MAS) para participar de las elecciones generales de 1997, en las que resultó elegido diputado por Cochabamba.

Morales se presentó por primera vez a elecciones presidenciales en 2002 quedando en segundo lugar por detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada. En las elecciones de 2005, Morales obtuvo casi el 54 % de los votos, por lo que se convirtió en el primer presidente de origen indígena, asumiendo el poder el 22 de enero de 2006. Fue reelegido en las elecciones de 2009 con el 64,22 % de los votos y en las elecciones de 2014 con el 63,36 %. Es el tercer mandatario boliviano en la historia de la república elegido por mayoría absoluta de votos, siendo el primero Hernán Siles Zuazo en 1956 y el segundo, Víctor Paz Estenssoro en 1960. Morales, que se mantuvo catorce años en el poder, es uno de los líderes más reconocidos de la izquierda latinoamericana, motivo por el cual en 2008 la revista Time lo nombró una de las 100 personas más poderosas del mundo.

Durante su gestión, Bolivia fue uno de los países con mayor crecimiento económico en Sudamérica, con un crecimiento promedio del PIB del 5% anual, lo que le valió el mote de “el milagro económico boliviano”. La pobreza extrema en Bolivia disminuyó de 36,7 % a 16,8 % entre 2005 y 2015. También se presentó una mejora de la distribución del ingreso, con un descenso del índice Gini de 0,60 en 2005 a 0,47 en 2016 según datos del INE.

En lo que respecto a educación, a partir del 2006 se aplicó el plan de alfabetización cubano Yo, sí puedo que permitió pasar del 13.3% de analfabetismo que indicaba el censo de 2001 al 3,7 %, cifra que le valió la declaración de “libre de analfabetismo” según la UNESCO en 2008. Además, en 2010 se aprobó la Ley Educativa “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” que establece la educación gratuita e intercultural. En materia de salud se estableció el Sistema Único de Salud para brindar salud universal y gratuita. En derechos humanos se destaca el reconocimiento a los derechos indígenas contemplados en la Constitución de 2009 y la Ley de identidad de género aprobada en 2016.

El 10 de noviembre de 2019, renunció a su cargo de presidente en un contexto de protestas, presión social y acusaciones fraude en las elecciones generales del 20 de octubre Morales presentó su dimisión después de recibir amenazas contra su persona, sus colaboradores y su patrimonio, por sugerencia del ejército y la policía; un hecho que varios países calificaron como un golpe de estado. El 11 de noviembre aceptó el asilo político ofrecido por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Al día siguiente, el 12 de noviembre, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. El 12 de diciembre se trasladó a Argentina en calidad de refugiado, acompañado del exvicepresidente Álvaro García Linera y otros exministros.

Otras efemérides

● 1890. En Florencia, ciudad donde había nacido en 1826, muere el escritor Carlo Collodi, el autor de Las aventuras de Pinocho, uno de los relatos infantiles más conocidos en el mundo, que incluso llegó al cine. Se publicó a partir de 1880 por entregas en Il Giornale dei Bambini, diario dedicado a la lectura infantil, y en 1883 apareció como libro.

● 1911. Nace en Nueva Orleans una de las grandes voces del siglo: Mahalia Jackson. Llamada “la reina de la música góspel”, su carrera se extendió hasta su muerte, en 1972. Grabó la suite Black, Brown & Beige junto a Duke Ellington y se la vio en la película Imitación de la vida, de Douglas Sirk, estrenada en 1959. Además, tuvo una participación activa en el movimiento de los derechos civiles y cantó en la célebre marcha de 1963 sobre Washington, en la que Martin Luther King pronunció su discurso “Yo tengo un sueño”.

● 1916. En la localidad francesa de Jarnac nace una de las figuras más importantes de Francia en la segunda mitad del siglo XX y pieza clave de la integración europea: François Mitterrand. Líder histórico del Partido Socialista, se opuso a Charles De Gaulle y pudo acceder a la presidencia en 1981. Fue reelecto en 1988. Sus catorce años en el poder lo convierten en el presidente que mayor tiempo ostentó el cargo en el país. Murió en enero de 1996, pocos meses después de haber dejado el Palacio del Elíseo.

● 1955. En Andalucía nace el juez español Baltasar Garzón. Saltó a la fama por sus investigaciones, que incluyeron la causa del Yomagate, que en 1991 complicó a Amira Yoma (ex cuñada de Carlos Menem) por presunta participación en el delito de lavado de dólares. Fue diputado en el Congreso de España por el PSOE. Regresó a su juzgado e investigó las actividades de ETA. En 1998 logró el arresto de Augusto Pinochet en Londres cuando el ex dictador chileno estaba allí, y solicitó su extradición a España por terrorismo, tortura y genocidio. Más tarde investigó los crímenes del franquismo. Acusado de escuchas ilegales en el caso de corrupción Gürtel, que implicaba al Partido Popular, fue inhabilitado en 2012 por once años. Vino a la Argentina y fue nombrado asesor de la secretaría de Derechos Humanos.

● 1965. Los Beatles ingresan como simples súbditos británicos al Palacio de Buckingham y salen como Miembros de la Orden del Imperio Británico. En el año de Help!, la reina Isabel II confiere el honor al cuarteto de Liverpool por su contribución a la música. La noticia de la concesión de la medalla causa escozor en sectores conservadores, ya que se reservaba para militares (luego se haría la distinción entre civiles y uniformados). De hecho, un veterano de la dos guerras mundiales devolvió sus condecoraciones a manera de repudio. Cuatro años después, John Lennon devolvería su medalla en rechazo a la guerra en Biafra.

● 1983. “¡Llega la democracia a nuestro país!” Cuando faltan cuatro días para las primeras elecciones en diez años, y que habrán de terminar con la dictadura militar, Raúl Alfonsín encabeza uno de los actos políticos más imponentes de toda la historia argentina. Ante una multitud cercana al millón de asistentes, el candidato presidencial de la UCR hace un llamado a “ponerle una bisagra a la historia argentina” y consolidar la democracia como forma de vida. Denuncia a los militares que “nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal” y propone la reconstrucción del estado de bienestar con su consigna de que “con la democracia se come, se cura y se educa”.

● 1997. Bautismo electoral de la Alianza. En las elecciones legislativas, la unión de la UCR y el Frepaso se traduce en la primera derrota electoral del peronismo a nivel nacional desde 1985. La boleta encabezada por Carlos Chacho Álvarez arrasa en la Capital. Pero la nota de la jornada se da en la provincia de Buenos Aires. Graciela Fernández Meijide se impone a la boleta de Chiche Duhalde. La hasta entonces senadora porteña salta a la primera escena nacional. Eduardo Duhalde se proclama “padre de la derrota” y ve alterados sus planes para ser candidato presidencial en 1999, al tiempo que toma bríos el sueño re-reeleccionista de Carlos Menem.

● 2011. Termina el juicio contra los represores de la ESMA. Después de casi dos años de audiencia, el Tribunal Oral 5 dicta sentencia. De los 18 acusados, 12 reciben condenas a perpetua, entre ellos, Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta. Hay otras cuatro condenas y dos absoluciones. Entre otros delitos, se los halla culpables de la desaparición de Rodolfo Walsh y del operativo de secuestros masivos en la Iglesia de la Santa Cruz.

Además, es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual, destinado a resaltar los derechos de las personas intersexuales.