El ambientalismo local contra el lobby minero: “La minería no nos va a sacar de la crisis”

Daniel Funes, referente del Valle de Uco, habló sobre la reactivación del debate en la provincia y criticó a los grandes partidos políticos.

Desde hace varias semanas el debate por la minería en Mendoza volvió a remover la polémica. Desde el sector empresarial y político agitan por la reactivación de la actividad frente a la crisis económica mientras que los ambientalistas mantienen resistencia.

La semana pasada se realizó en Mendoza el Primer Foro Metalmecánica y Minería que contó con el apoyo de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Afuera se generó una protesta. Además, durante la cumbre del peronismo en Mendoza, que convocó a figuras políticas de todo el país, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac defendió el desarrollo de la minería metalífera – que está prohibida en Mendoza por la ley 7.722 que se derogó en 2019 y tuvo que restaurarse por la presión social – y pidió que el debate se instale.

El Valle de Uco es un emblema contra la mega minería y gestor de la ley guardiana del agua donde decenas de ambientalistas luchan desde hace año para evitar que este tipo de prácticas se apliquen en la provincia. Daniel Funes es uno de los referentes provinciales y regionales de la defensa del agua.

En ese sentido, el ambientalista manifestó en diálogo con El Cuco Digital que “no cabe duda de que todos los mendocinos nos estamos dando cuenta de que hay una campaña muy virulenta, muy fuerte, muy repentina de muchos medios de comunicación y sectores políticos de instalar la minería en Mendoza. No nos extraña. Cada vez que hay una crisis se presenta la minería como forma de salvar provincias y a la gente que está sin trabajo, el discurso repetido”.

Sobre las palabras de Uñac, Funes sostuvo que “Mendoza es la única provincia, junto con Chubut, donde el debate está abierto hace 20 años. Cada una de las cosas que hemos logrado porque ha habido debate en los estamentos institucionales, en la Legislatura, en los Concejos, en los medios, en la Justicia. Recordemos que la le y 7722 llegó a la Corte Suprema de Justicia y tuvo un dictamen en 2015, ratificado en 2017. El debate de Mendoza llegó a la Corte Suprema de la Nación que declaró inconstitucional esa frase de ‘otras sustancias tóxicas “.

“Vamos desmintiendo algunas cosas, acá se ha dado el debate, en San Juan no se instaló, allá los ambientalistas no pueden hablar así que ese debate que sugiere para Mendoza bien podría instalarlo en su provincia”, criticó.

La discusión es la misma desde hace muchos años: la política y los empresarios defienden la minería como una fuente de trabajo y de hacer crecer la economía mientras que para los sectores ambientalistas esta no es opción para salir de la crisis ya que aseguran que no es significativo el empleo que generan pero sí lo es la contaminación.

“Mendoza se opone a la minería en un momento de muchísima crisis. Estamos hablando del 2003 cuando todavía no salíamos de una crisis profunda del 2001, había poco trabajo, devaluación, quizá una crisis más profunda que la tenemos ahora. Y en ese momento de crisis había agua a diferencia de ahora que el cambio climático nos pone en una situación mucha más vulnerable. Pero además porque la minería, y lo están diciendo incluso hasta algunos que eran pro mineros, no tiene la capacidad de generar trabajo a gran escala ni a largo plazo. Entonces no nos va a sacar de la crisis económica ni en el momento ni tampoco nos va a dejar con la posibilidad de decir ‘Mendoza es diferente’. Todos estamos de acuerdo en que hay que ampliar la matriz productiva de Mendoza pero no necesariamente implica pasar al tema minera. Porque en los lugares donde se instala termina achichando la matriz económica”.

El ambientalista hizo una diferenciación sobre los diferentes tipos de minería y mencionó: “Hay otro tipo de minería para fomentar que es la de tercera categoría que es la que estamos todos de acuerdo, aunque hay que controlarla mejor también porque están haciendo desastre”.

“Hace poco descubrieron otro derrame el veladero, otra vez el agua contaminada del río y otra vez se le van a cerrar mercados a la producción agrícola”.

“Creo que así como en el 2019 lo que tiene que preocupar es que el lobby minero está haciendo huella en los grandes partidos políticos de la provincia, los dos o tres mayoritarios están cediendo ante las presiones y están encontrando como única salida la minería en Mendoza. Pero es la única salida para mantener los privilegios de la clase política. Ellos nunca se bajaron el sueldo a pesar de la crisis, a ellos les fue muy bien en las crisis, en la pandemia”.