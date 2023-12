El Área de Género y Diversidad de Tupungato brinda atención y asesoramiento a las víctimas de violencia

Las últimas semanas han sido diarias las noticias de hechos de violencia y femicidios en Tupungato, la provincia y el país; casos trágicos que alertan a la sociedad en general y desnudan un marco de desigualdad de género, que no es ajeno al trabajo que desarrolla la división de Género y Diversidad local, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Humano.

El Área de Género y Diversidad trabaja con el objetivo de brindar atención, asesoramiento, escucha activa y acompañamiento de mujeres y minorías que atraviesen situaciones de vulnerabilidad de sus derechos por violencia, entendiendo como tal, cualquier conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.

La oficina funciona de lunes a viernes de 7 a 15h en la calle 25 de Mayo y Mosconi, un equipo interdisciplinario recibe a quienes voluntariamente y de forma espontánea requieran apoyo por algún hecho personal donde sea necesario e importante el abordaje de profesionales y/o personas capacitadas que las contengan, disminuyan riesgos y daños, identificando y evaluando sus vivencias individuales.

En la actualidad la Coordinadora del Área, Rita Moyano, explicó cómo se encuentran trabajando, “Lo importante es que tengan en cuenta que estamos presente, por ahí hay cosas que uno las minimiza y dice ‘no’, no es para el Área, acércate, charlalo. Estamos para charlar justamente y poder ir desmembrando lo que está pasando, confiemos en nuestro instinto, que si creemos que esto no está bien, que la relación en la que estoy o cómo me tratan en la vía pública, cómo soy tratada en un hospital, o en una institución pública, si eso me parece que no está bien, me acerco al Área y lo charlamos con las profesionales de ahí. Estamos preparadas para armar una estrategia junto con la persona que lo necesite”.

Además, Género quiere recordar que cada caso es particular, por ello la estrategia de abordaje se arma junto con la persona, porque se tiene en cuenta su autonomía, voluntad y proceso para salir de las situaciones que la afectan.

Protocolarmente hay una primera entrevista de admisión para tener una mirada integral de lo que sucede, atender la salud, conocer su contexto social, los recursos con los que cuenta, articular con otras instituciones, dar una orientación para medidas de protección, y demás acciones que sean necesarias para que se sientan preparadas y den el gran pasa salir de ese círculo de violencia.

“Queremos que sepan que no están solas, que estamos para ayudarlas, somos un equipo de profesionales preparados para abordar este tipo de situaciones y armar junto a vos una estrategia para salir de esta situación de violencia de género, somos tu contención y contamos con un espacio grupal de mujeres que han salido de estas situaciones y empiezan a transitar una nueva vida, Te esperamos, mándanos un WhatsApp, comunícate, pedí ayuda, que hay un montón de gente para ayudarte.”, resumió la funcionaria.

Área de Género y Diversidad

El sistema de atención presencial es de lunes a viernes de 7 a 15h en calle 25 de mayo y Mosconi y la vía de comunicación telefónica es el número 2622 521059.

Ante casos de emergencia las personas pueden llamar a la Línea 144, destinada a la contención, información y asesoramiento a mujeres que se encuentran en situación de violencia, como así también a familiares y allegados a las mismas.

En situaciones de emergencia el medio directo es el 911.

Fuente: Prensa Municipalidad de Tupungato