Así lo confirmó Matías Rivas, papá de Matteo a El Cuco Digital. La familia se manifestó ayer en la puerta del hospital.

El bebé de Tunuyán por el que reclaman mala praxis podría ser operado este jueves. Matteo Garrido Rivas, de un mes de vida, se encuentra internado en el Hospital Obstétrico Virgen de la Misericordia en Godoy Cruz, y su familia pide que alguien se responsabilice luego de que uno de sus brazos sufriera una trombosis.

Como consecuencia del hecho, Ayelén Garrido, de 21 años, mamá del bebé, denunció en la Oficina Fiscal 17 que una enfermera del nosocomio le causó ese daño por la mala colocación de una vía intravenosa, y ahora el pequeño podría llegar a sufrir alguna amputación. Frente a ello, la familia se manifestó ayer en la puerta del hospital.

“Nosotros nos manifestamos ayer en el Hospital porque queremos que alguien se haga responsable por lo que le está pasando a mi hijo, pero vemos que se van pasando la responsabilidad de mano en mano y nadie se hace cargo”, comenzó contando Matias Rivas, papá de Matteo, a El Cuco Digital.

Por otro lado, el joven padre detalló: “Ayer el director del Hospital dijo que no había ninguna cirugía, y a mi hijo el traumatólogo le programó una cirugía para hoy. Al final no dicen nada concreto. La cirugía en teoría está programada para las 14:30 horas. El traumatólogo ayer habló con nosotros y nos dijo que hay un 80% de probabilidad de que hay que cortar y un 20% que no. La amputación sería para la primera falange y el dedo del medio que es el que está más complicado”.

“El traumatólogo habló con nosotros la semana pasada y nos dijo que hoy iba a ver lo de la cirugía y ayer, lo pasó revisar nuevamente, y por lo que vemos, el director no estaba ni enterado, dijo en algunos medios que no iban a amputar, pero el traumatólogo nos dio el parte ayer y nos dijo que hay altas probabilidades que la cirugía sea hoy”, agregó Rivas.

Por último, agradeció a todos los amigos y vecinos que están solidarizándose con su situación y que también han pedido que se esclarezca lo qué pasó con su bebé y que alguien se responsabilice por lo sucedido.

