El Chaqueño desmintió haberse adueñado de la canción de un sancarlino y mostró sus pruebas

En una entrevista con la Revista Rumbos aseguró que tardó 15 años en componerla. La familia del escritor valletano ya fallecido analiza tomar acciones legales.

El Chaqueño Palavecino se vio envuelto en un escándalo por un supuesto plagio de una canción cuya letra pertenece a un sancarlino.

Hace alrededor de 60 años, Ramón Regino Páez escribió “Flores para mi madre” que fue interpretada por Antonio Tormo y que fue incluida en el último disco del Chaqueño, lanzado en 2019.

“Es un vals y tardé una eternidad, como unos 15 años, la misma edad que yo tenía cuando mi mamá, que se llamaba Estela, murió de cáncer” había dicho el cantante norteño en una entrevista para la Revista Rumbos. En el texto, la pregunta del periodista especifica “¿Cuánto tiempo te llevó componerla?”. Lo que no se sabe es si se trató de error de edición o si hubo una mala interpretación por parte del cantante.

Lo cierto es que tras las declaraciones del folklorista la familia de Páez salió a denunciarlo a través de las redes sociales por plagio.

Luego de que el escándalo tomara rumno mediáto, desde la cuenta del Chaqueño Palavacino escribieron un mensaje y mostraron las pruebas que descartarían el plagio.

“Me da una pena inmensa que está maravillosa canción, que tanto significa para mi, que tantos años acompañó mis sentimientos, que tantos años me llevó poder finalmente grabarla sin quebrarme en el intento, esta canción que con tanto amor y sentimiento dejé plasmada en mi último disco, hoy llegue a mí con esta mala y tan errónea noticia” dice el posteo que fue difundido en Facebook e Instragram.

En la contratapa de “Soy y seré”, abajo del nombre de la canción, una leyenda detalla: (Vals) Letra: Ramón Regino Páez/ Música: Antonio Tormo.

Por su parte, la familia del escritor de Flores Para Mi Madre sostiene que el cantante salteño se ha adjudicado verbalmente la canción en más de una ocasión y analizan la postura de un bozal legal.

“En varias entrevistas dijo que la compuso. El manager se ha manejado muy bien en las redes sociales pero el Chaqueño no. Mucha gente me ha dicho que es no es la primera vez que se maneja así” dijo la nieta de Páez.