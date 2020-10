El Circo y la pandemia: Sergio, el payaso tunuyanino, confesó que extraña el cálido aplauso de la gente

Actualmente vive en Estados Unidos y se encuentra trabajando como pintor.

El 6 de octubre se celebra en Argentina el Día del Circo. La fecha conmemora el natalacio de José Podestá, actor uruguayo que nació en Montevideo en 1858. El artista, creador de legendarios personajes como Juan Moreira o Pepino el 88, fue el inventor del circo criollo. En Argentina desarrolló una labor pionera. En su homenaje, la fecha de su nacimiento fue declarada el Día del Circo y del Teatro Rioplatense.

Hoy por hoy, tristemente muchos circenses han tenido que bajarse del escenario, apagar las luces y cerrar el telón debido al coronavirus. Pero como el show debe continuar, aunque aman hacer espectáculos públicos, han tenido que elegir otras formas de trabajo para subsistir.

Ese es el caso de Sergio Salguero, un joven oriundo de Tunuyán que decidió irse de gira con un circo por Estados Unidos haciendo reír a la gente en su papel de payaso. Sin embargo, lo que nunca pensó él, ni sus compañeros, es que iban a tener que reinventar una nueva forma de vida en tan poco tiempo debido a la pandemia mundial.

El joven valletano se marchó hace dos años con la esperanza de buscar un nuevo rumbo para él, su esposa Génesis y su pequeña hija, Selena. Sin embargo, no pierde las esperanzas de escuchar nuevamente los aplausos de su público.

“Estoy un poco triste por lo que está pasando y porque no dejan trabajar a los circos; ya casi va a terminar el año y el circo no puede abrir. Yo por suerte estoy trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver; estoy en Miami trabajando de pintor en una compañía de Estados Unidos”, comentó Sergio a El Cuco Digital.

Por otro lado, el joven agregó que afortunadamente trabajo nunca le ha faltado. “Siempre encontrás algo aunque estar en Estados Unidos no es fácil, tiene sus cosas buenas y malas. Por ejemplo, si querés alquilar un departamento tenés que tener un depósito y aparte antecedentes de que hayas alquilado antes. Además, los lugares de trabajo quedan un poco lejos así que necesitas contar un automóvil para moverte y otro, para que la familia también lo pueda hacer. Pero, bueno, es cuestión de acostumbrarse, hay que tener en cuenta que es otro país y son diferentes las costumbres. Aunque no hay nada más lindo que Argentina y mi lindo Tunuyán”.

Por último, el payaso que sueña con volver a los escenarios concluyó la nota destacando que si bien no es fácil esta situación que se encuentran atravesando, “hay que resistir porque después de esto vienen cosas mejores. Extraño mucho el cálido aplauso de la gente. Dentro de poco voy a empezar con un nuevo proyecto donde regalaré dinero. Dios quiera que esto pase pronto y volvamos a trabajar”.