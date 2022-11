Así lo expresó la médica psiquiatra Mariana Grünwaldt del Hospital Tagarelli.

Cada 15 de noviembre, se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, se trata de una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS ) con el fin de concientizar sobre los daños físicos y psicológicos que genera el consumo de este tipo de sustancias.

Al respecto, la OMS implementó el Sistema Mundial de Información sobre el Alcohol y la Salud, con el objetivo de manejar datos referidos a la intensidad y las características del consumo de bebidas alcohólicas, sus consecuencias sanitarias y sociales, así como la implementación de las políticas al respecto.

Por tal motivo, la médica psiquiatra, Mariana Grünwaldt, del Hospital Victorino Tagarelli ubicado en San Carlos, dialogó con El Cuco Digital y expresó que “el consumo de alcohol está muy naturalizado en la sociedad actual, y obviamente su uso y abuso no es inocente”.

“La gente lo usa como excusa para juntarse o explícitamente lo usa para desinhibirse o para ayudarse en cuanto a sus interacciones sociales por que así expresan que pueden sentirse mejor, o que se sienten más cómodos, mas relajados o con menos vergüenza. Sin embargo, la realidad es que si bien el alcohol inhibe el sistema nervioso y por eso nos da sueño, disminuye la coordinación y los reflejos, en realidad no genera ningún tipo de conducta diferente que no estén en él. No van aparecer cuestiones de personalidad que no estaban previamente arraigadas”, expresó la profesional de la salud.

Por otro lado, la psiquiatra destacó que “la cuestión es que el consumo de alcohol mas allá de ser algo de un disfrute o darse un gusto se ha vuelto una problemática por que hay un vinculo patológico con el abuso. Debemos tener en cuenta que no es una sustancia nutritiva, sino que es una sustancia tóxica, y aunque consumamos en cantidades moderadas para que el metabolismo lo procese, no significa que no genere daños en las células de los órganos. La gente no tiene en cuenta de lo riesgoso que es hacer episodios de intoxicaciones agudas, aunque sea una vez al mes, o una vez por semana, eso genera mucho daño físico y mentalmente porque se está poniendo el foco en un objeto como forma de tapón o parche para solventar u ocultar una situación. Buscan en el alcohol un refugio en vez de mirarse para adentro y solucionar situaciones arraigadas”.

Finalmente, la doctora comentó que debería existir una presión de grupo que haga que se respete lo del conductor asignado y la determinación de no consumir si se va a manejar. “Sobre todo en Valle de Uco que las distancias son largas y muchas veces nos obligan a tener que manejar por las rutas lo que lo vuelve muy peligroso si no hay una conciencia en cuanto al consumo. También, hay que manifestar a los amigos de confianza que solo se va a tomar hasta cierto limite, o quien se sienta presionado puede excusarse diciendo que siente cierto tipo de malestar físico o algo para que entiendan que no van a tomar más de lo permitido. Hay que poner limites a los que nos rodean, diciéndoles que no necesitamos beber para divertirnos. Los limites son necesarios y hay que trabajar en eso”.