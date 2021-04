El Cuco sigue de Aniversario: en esta nota te contamos algunas novedades que creemos te gustarán

Como sabrán, durante el 2021, El Cuco Digital está celebrando 10 preciosos años, y rememorando también los 20 años desde sus inicios. Anteriormente les contamos algunas ideas que se nos ocurrieron para festejar durante todo el año, junto a nuestra querida Comunidad. Sabemos que es un año atípico y difícil, y para algunos mucho más que para otros, por eso, desde nuestro modesto lugar, queremos, no solo seguir informando y entreteniendo, sino también, colaborando en lo que se pueda, generando espacios de interacción, dándonos ánimo y herramientas útiles, y sobre todo, contribuyendo a revalorizar la Comunidad, y el trabajo de [email protected]

Dentro de las novedades que hemos llevado adelante, habrás visto que estamos revalorizando la labor de los trabajadores de la Salud. La semana pasada se celebró el Día Mundial de la Salud, y en torno a este, llevamos adelante una serie de entrevistas a Enfermeros de la región, y otros trabajadores del sector. En este “Movimiento” para valorar y destacar a quienes están al frente en la lucha contra la pandemia de Covid, seguiremos realizando notas para conocer a quienes nos están cuidando cada día, desde el frente de batalla, dando lo mejor de sí mismos.

También en referencia a la Salud, en estos días incorporamos a nuestra sección de Especialistas, un espacio liderado por un profesional psicólogo que, sin duda, nos será de mucha utilidad. Y para cuidar mejor nuestro cuerpo y nuestra mente, también sumaremos a profesionales y profesores que no solo nos darán técnicas prácticas para mejorar por dentro y por fuera, sino que además, nos harán pasar momentos agradables y divertidos (creemos que será una linda sorpresa!).

Otro ámbito que El Cuco siempre ha destacado es el Cuidado del Medioambiente. Y pensamos que debemos seguir trabajando para que no solo sigamos tomando conciencia, sino actuando en consecuencia para cuidar nuestro entorno, nuestro mundo. Por eso, otro refuerzo que incorporamos este mes es una voz nueva, relacionada con el “Movimiento” Cuidado del Medioambiente. Así, en forma regular tendremos columnas de educación, opinión y acción relacionadas con el Medioambiente, producidas por la Asamblea de Pibes Autoconvocades de San Carlos. Hoy presentaremos la primera nota, muy contentos de que los jóvenes estén activos en pensar otro mundo posible.

Para terminar, queremos mencionar el Movimiento “Mujeres destacadas”, iniciado alrededor del Día internacional de la Mujer, en el que venimos entrevistando a mujeres de nuestra región que de distinta manera “se destacan”, compartiendo sus valiosas experiencias a través de nuestras páginas. Seguiremos con este “movimiento”, buscando mujeres “famosas” y “anónimas”, para entrevistarlas y reconocerlas.

En estos días habrá otra gran novedad, pero no vamos a decir de qué se trata. Esperamos que antes del fin de semana podamos darles una sorpresa, que creemos, va a gustar mucho. Mientras tanto, seguimos informando, contando, investigando y estando muy [email protected] a nuestra Comunidad. Sabemos que COMUNIDAD y COMUNICACIÓN no solo se escriben parecidas, sino que sobre todo, ponen “En COMÚN” la vida que nos toca compartir. Entendemos básicamente que, sin Comunidad no hay Comunicación, y sin Comunicación no hay Comunidad posible. De eso se trata, y por eso, cada día, nuestro trabajo busca mejorar la Comunicación en nuestra Comunidad.