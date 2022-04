El día que Ricardo Mur habló con El Cuco Digital luego de retirarse de los medios de comunicación

El periodista murió hoy por un infarto.

Hoy se fue Ricardo Mur, el o uno de los periodistas más reconocidos de Mendoza. Con más de 40 años de trayectoria traspasó los micrófonos y las pantallas para ganarse el corazón de miles de personas que disfrutaban escucharlo dar las noticias.

Nació en el distrito de La Consulta en la finca de su abuelo David Mur en diciembre del año 1952. Cursó sus estudios primarios en el colegio María Auxiliadora, Adolfo Tula y Don Bosco. El secundario lo realizó en el Instituto Toribio Luzuriaga de Tunuyán y forjó sus conocimientos universitarios en la Escuela Superior de Periodismo en Mendoza, desde el año 1972 hasta el 1976.

Su primer trabajó en los medios de comunicación fue en LV 24 Radio Manantiales de Tunuyán. El sancarlino se presentó a un llamado que había realizado la radio en busca de locutores -redactores para informativo y quedó seleccionado.

Ricardo se retiró de los medios en el 2019

Hace poco más de 3 años, su partida de los medios de comunicación causó sensasión en sus fieles espectadores y entre varios colegas: se despedía el emblema del periodismo provincial. Fue la gran figura de Canal 9 por más de 20 años y luego, en ese pase polémico que quedará en la memoria popular, fue el conductor estrella de Canal 7 por 10 años. Este sábado murió a los 69 años producto de un paro cardíaco.

En el 2019, tras su retiro, Ricardo Mur, habló acerca de su trayectoria profesional y su pasión por la comunicación. Recordó su primera experiencia en Radio Manantiales y posteriormente su paso por LV 10, Radio de Cuyo, Radio Nihuil y la televisión.

“Los desafíos fueron diarios; el levantarse para salir a trabajar en lo que elegí era mi desafió permanente, pero lo hacía con inmenso placer”, dijo Mur, que seguidamente agregó: “el tratar de mejorar cada día y buscar la mejor manera de comunicarme con la gente formaba parte de ese desafío, el cual se fue renovando cada vez que me enfrentaba a un micrófono o una cámara y eso me permitió cosechar el cariño y respeto de quienes me siguieron y exigieron mejorar mi tarea, que no podría haberse prolongado durante 40 años sin el aguante de mi esposa Miriam y de mis hijos Alejandra, Luciana y Vanina”.

El comunicador concluyó la entrevista con su tradicional frase “sean felices”, la cual, según él, lo identifica con quienes lo siguieron durante muchos años: “a ellos, gracias por todo lo recibido, sin ustedes nuestra tarea sería imposible. Infinitas gracias, los llevó para siempre en mi corazón y sean felices. Ahora aprovecharé a descansar, viajar, disfrutar de mi familia y despuntar el vicio si se da”.