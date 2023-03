El drama de la moza agredida en la Arístides: “No doy más del dolor, me van a derivar a un psicólogo”

Agustina tiene 20 años y un cliente le reventó un vaso en el rostro mientras trabajaba en un bar. La joven rompió el silencio y aseguró que también sufrió acosos por parte del hombre que la atacó. “Pido que se haga justicia y pague por lo que hizo”, afirmó.

El caso de la moza que fue agredida en un bar de la avenida Arístides Villanueva generó una profunda indignación en la sociedad. Los videos de la agresión, el intentó de linchamiento a los acusados y las fotos de la víctima con su rostro ensangrentado, recorrieron la provincia y el país.

Poco más de un día después del hecho, Agustina, la joven de 20 años que sufrió el salvaje ataque, rompió el silencio y contó en LVDiez Radio su traumática experiencia en primera persona.

La chica empezó relatando que dos sujetos llegaron alrededor de las 2 al local Maldito Perro y subieron a la terraza, donde ella los atendió.

“Ahí empezaron a acosarme. Les preguntó si necesitaban algo más aparte de lo que habían pedido para consumir y me dijeron que me necesitaban a mi. Yo no los quise atender más“, explicó.

Momentos más tarde, a las 2.50, ambos individuos bajaron de la terraza y se sentaron en una mesa de la vereda. Allí, intentaron engañar a los empleados, asegurando que ya habían pagado, pero la moza advirtió la maniobra fraudulenta.

“Yo les dije que no habían pagado. Pasaron una tarjeta, les cobraron y querían seguir pidiendo. El encargado y yo les dijimos que no les íbamos a vender más alcohol”, narró la joven.

Los trabajadores del bar les pidieron que se retiraran. Amablemente, ofrecieron a los dos hombres vasos de plástico, para que pudieran llevarse las bebidas que ya estaban tomando y entregar los recipientes de vidrio.

Pero los sujetos se pararon e intentaron llevarse los vasos de cristal. El encargado intentó frenarlos, pero le dieron un golpe en el rostro al empleado y también a un cliente, sostiene la versión de la chica.

“Ahí me reventaron el vaso en el rostro. José Luis Pericoli fue quien me pegó”, describió afligida Agustina.

Acto seguido, los dos atacantes intentaron escapar, pero clientes y trabajadores del bar y otros locales los persiguieron. Cuando les dieron alcance, redujeron a ambos a golpes y los retuvieron hasta la llegada de los móviles policiales.

Más allá de la detención de los dos sospechosos, la moza quedó con dolorosas lesiones: “Tengo más de 20 puntos en la cara, cortes en la ceja, el cachete, la cabeza. No escucho bien con el oído izquierdo”, señaló.

Y agregó: “Recién salgo del Hospital (Lagomaggiore) y no doy más del dolor. Tengo mareos, no escucho, me van a derivar a un psicólogo”, detalló entre lágrimas.

La joven también se refirió a la cantidad de situaciones similares por las que ha tenido que pasar ella y otras chicas que trabajan en el rubro: “Así como pasó ahora, ha pasado un montón de veces. Y no sólo a mí, sino también a un montón de mozas”.

Por otro lado, la muchacha apuntó contra el detenido por la agresión y pidió que avance la causa en su contra: “Se sabe que Pericoli tiene hijos y no fue capaz de ponerse en mi lugar, de pensar que yo podía sentirme incómoda. El día de mañana mañana les puede pasar lo mismo a sus hijos. No le importó nada. Quiero que se haga justicia”.

Y sentenció: “Espero que pague por todo el daño que me hicieron. Me arruinaron la cara. Tanto física como mentalmente me arruinaron. Lo único que espero es eso: que se haga justicia”.

Descargo en las redes

Por su parte, Agustina también hizo un descargo en su perfil de Facebook, donde expuso sus sensaciones luego del ataque: “¿Qué tengo que hacer ahora, encerrarme en mi casa? ¿Dejar de trabajar porque no se si mañana vuelva? Estoy harta de vivir con miedo”, reflexionó.

