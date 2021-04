El escritor tunuyanino Jorge Luis Méndez y su enorme tarea de recopilar la historia local

Por Libby Rose

Tras casi 20 años de investigación publicó su primera obra, un documento fundamental para estudiar la historia del departamento. Hoy está cerca de salir a la venta su tercer libro para seguir contando anécdotas y antecedentes de su pueblo.

Jorge Luis Méndez se dedica desde hace más de 20 años a recopilar la historia de Tunuyán. Con dos libros ya publicados y el tercero a punto de salir a la luz, continúa poniendo en escrito los sucesos más importantes de su querido departamento. Pero no es solo la historia como la conocemos, como la cuentan en los manuales escolares, sino que también son encuentros directos con varios de los protagonistas y sus vivencias.

“Historia de Tunuyán”, su primera obra, cuenta los antecedentes del departamento desde la época de los aborígenes hasta nuestros días, de forma cronológica. Tiene dos capítulos: uno dedicado a la historia en sí, la cual está dividida en seis períodos, y el otro dedicado a las costumbres más significativas.

Su pasión por la historia nació a temprana edad y de la mano de su abuela, cuya impronta en los relatos y su manera de contextualizarlos en el tiempo, cautivaban su atención.

Fue así que en 1998 Jorge inició una investigación que culminaría 19 años más tarde con la publicación de su primer libro. Luego llegó “San Martín en Tunuyán”.

Ahora, el escritor está cerca de lanzar a la venta su tercera obra, “Generalogías de Tunuyán”, que trata sobre las familias del departamento, tanto pioneras como inmigrantes, e incluirá una versión infantil.

En el Mes del Arte, y del Libro y los Derechos de Autor, El Cuco Digital entrevistó a este gran escritor valletano, cuyos escritos han hecho trascender los acontecimientos de esta localidad dentro y fuera de Tunuyán y también representan un documento importante en el estudio y conocimiento de la historia de Mendoza.

Además de continuar con sus aportes a través de página de Facebook, que ya se convirtió en un libro virtual, donde tiene miles de seguidores, entre sus proyectos a futuro, piensa concretar este año la reversión de su primer libro para la lectura de niños y ya la planea, tras pandemia, una nueva adaptación y formato para seguir contando anécdotas: “Historias de trasnoche”, charlas de café, armonizadas con música y comida.

¿De dónde nace tu pasión por la historia?

Comenzó con mi abuela Cirila González de Mendez, ella me contaba muchas historias de antes, de cuándo era niña, pero no solo lo personal, si no que añadía como eran las costumbres, la política, la religión, etc. así comenzó a interesarme la historia.

¿Cómo te surgió la idea de reconstruir la historia de Tunuyán?

En 1994, por invitación del entonces Director de Cultura de Tunuyán, Lic. Jorge Ricardo Marios, durante la intendencia del Dr. Jorge Raúl Silvano, participé de una capacitación organizada por el municipio que dictaba el Dr. Pablo Lacoste, gran historiador de Mendoza.

La misma concluyó en la publicación del libro “Tunuyán, ayer y hoy”, editado por las Ediciones Culturales de Mendoza.

Paralelo a esto comencé a participar del CINTER (Centro de investigaciones territoriales) que lideraba el Dr. Lacoste y donde había historiadores de toda la provincia de Mendoza. Las reuniones y jornadas de este centro de estudios se hacían en diferentes departamentos, así conocí muchos historiadores de formación universitaria, y también amantes de la historia, y todo esto gestó en mí la idea de reconstruir la historia de mi departamento y que concluyera en un libro.

Aunque sos un amante de la historia, me imagino que en el camino descubriste un montón que desconocías…

Totalmente, conocí personas que llevaban muchos años trabajando en investigación histórica, ellos me enseñaron técnicas, datos que yo desconocía, lugares donde buscar información oficial, como el Archivo General de la Provincia.

Sentí la responsabilidad de llevar adelante una investigación con la mayor seriedad posible, por lo tanto, empecé el profesorado de Historia en la Escuela Normal de Tunuyán. Recién cuando me recibí le di forma al libro que años más tarde publiqué.

No hay proceso en el cual no se aprenda…

¿Cómo es el proceso de hacer una reconstrucción histórica y qué tuviste en cuenta?

El proceso puede variar de acuerdo al investigador y su formación.

En lo personal comencé recopilando datos de la historia oral, es todo lo que me contaba y registré de mi abuela, de tíos abuelos, de vecinos, etc. todas las historias que la gente del pueblo me contaba, más la fotografías que aparecían por todos lados mágicamente, como si me estuviesen esperando…

Luego conocí el Archivo General de la Provincia, o también conocido como Archivo Histórico, ahí esta el material oficial de toda la historia de Mendoza, un lugar maravilloso para mi gusto. Ahí encontré muchísimo material que nunca antes había sido consultado y tenía que ver con la historia de Tunuyán.

Después empecé el Profesorado de Historia, y paralelo al cursado fui dando forma al libro.

Finalmente me animé a publicarlo, todo un gran desafío que me llevó varios años.

¿Cuánto pasó desde que empezaste la investigación hasta que publicaste el primer libro?

La investigación la comencé en 1998 y el libro lo publiqué en el 2017. 19 años de rescate y búsqueda de información histórica y fotográfica, reflexión, estudio, lectura, escritura; un proceso que viví con mucha alegría, entusiasmo, una etapa muy linda de mi vida.

¿Cómo fue la repercusión del libro entre la comunidad de Tunuyán?

Presenté el libro el 10 de febrero de 2017, en el hotel Fuente Mayor de Tunuyán, el mismo día que empezaba el Festival de la Tonada. Todos me decían que no lo hiciera ese día porque no iba a ir nadie, que todos iban a ir a ver a Jorge Rojas, que de hecho estaba hospedado en el mismo hotel. Pero yo me dije, “al que le interese la historia va ir igual”, además no era a la misma hora, y como siempre me ha gustado ir a presentaciones de libros, se que la gente no concurre en masa a estos eventos, siempre va poca gente.

Pero me llevé la gran sorpresa porque asistieron 115 personas. Luego a las pocas semanas cree la página en Facebook “Historia de Tunuyán”, donde a diario comparto fotos y datos históricos, y la cual tiene a la fecha más de 8.000 seguidores.

También he vendido muchos libros, sobre todo en la librería de Mirta Saquete, que los vende al mismo precio que se los dejo yo, ella hace esto con todos los escritores de Tunuyán, para ayudar a los escritores locales y difundir la cultura del pueblo.

¿Pensás continuar el proyecto? ¿Cómo?

Si, pienso continuar, es una gran faceta de mi vida que a diario desarrollo, por un lado esta la página en Facebook “Historia de Tunuyán”, que es muy activa, y por otro lado, ya publiqué el segundo libro que se llama “San Martín en Tunuyán”, y pronto saldrá a la venta el tercero “Generalogías de Tunuyán” que trata sobre las familias del departamento, tanto pioneras como inmigrantes, este último libro viene con la versión infantil.

Luego vendrá “Historia de Tunuyán” para niños, es el proyecto para este año.

Y para cuando pase la situación de pandemia, comenzaré con “Historias de trasnoche”, serán charlas que daré en café o restos del departamento, pero amenizadas con imágenes, música y comida. Una forma de hacer didáctica de la historia.

Un autor con historia

El autor de “Historia de Tunuyán”, colaboró con otras obras como Tunuyán, ayer y hoy” (1994);“Tunuyán, historia y perspectivas” (1995);“Revista Crónicas del Terruño” (1996); “Tercera Antología Poética del Valle de Uco” (2003) y es autor de la “Fotogalería Histórica”: de la Escuela “Rosa Trébes de Torres” de Colonia Las Rosas, del Hospital Regional de Tunuyán “Antonio Scaravelli”, y de la Muestra Sanmartiniana en el Manzano Histórico.

Méndez es profesor de Enseñanza Básica , profesor de Historia en 2006 y Licenciado en Creatividad Educativa. Además en 1990 fundó la Biblioteca Popular “Antonio Fernández”, del distrito de Colonia Las Rosas, institución que presidió hasta 2006. Desde 1998 hasta 2007 se desempeño como miembro ad-honorem del Fondo de la Cultura, de la Subsecretaria de Cultura de la Provincia de Mendoza.