El FMI desembolsará U$S 5.200 millones tras acordar con el Gobierno nuevas metas de reservas

Nuevas medidas monetarias, fiscales y metas de reservas. Economía dará a conocer en las próximas horas los detalles del nuevo acuerdo con el organismo de crédito, que permitirá la entrada de un nuevo desembolso.

La Argentina recibirá en los próximos días un nuevo desembolso de más de 5 mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmaron fuentes del Ministerio de Economía. Es que el Gobierno nacional acordó nuevas metas y medidas fiscales en el marco del acuerdo con el organismo de crédito.

Se espera que en las próximas horas desde el Economía difundan los detalles de los ajustes en las diferentes variables que se tocarán de ahora en más a partir de la discusión con el organismo presidido por Kristalina Georgieva.

La reformulación de los términos del acuerdo fue debatida entre Argentina y el FMI, y luego en Washington el Directorio dio la palabra final ante la imposibilidad del país de cumplir con los objetivos fijados para marzo. De ese modo, entrarán a las arcas más de 5 mil millones de dólares.

El nuevo desembolso de parte del organismo será de 5.200 millones de dólares y traerá nuevas exigencias monetarias y fiscales que se prevén más restrictivas que las vigentes en la actualidad.

Sin embargo, la clave está puesta en la meta de reservas, que sería flexibilizada ante la dificultad de cerrar el mes corriente con 7.800 millones de dólares en el Banco Central de acuerdo a lo que estaba previsto en el acuerdo.

Los detalles serán publicados en el reporte de prensa del Staff del Fondo, que contendrá la aprobación del desempeño de la Argentina en el marco del programa durante el último trimestre de 2022. En cuanto a las modificaciones sobre las metas de reservas, se prevé que alcancen tanto a los números trimestrales como anuales.

La emergencia por modificar esa meta tenía que ver con el efecto de la sequía producto de la falta de lluvias en la generación de divisas. Como el campo no puede liquidar, se espera una fuerte retracción de la recaudación en concepto de derechos de exportación.

Habla Massa tras el pedido de Cristina Kirchner

Otros detalles de las nuevas condiciones podrían conocerse este lunes 13 de marzo. Es que por la tarde se espera un discurso del ministro Sergio Massa durante un acto en Tigre.

Eso será dos días después de que el pasado viernes la vicepresidenta Cristina Kirchner pronunciara un discurso en Viedma, Río Negro, donde entre otras cosas pidió que el acuerdo con el FMI permita que haya crecimiento del país.

“Se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI. No tengo una cuestión dogmática ni ideológica contra el FMI”, dijo la vice al recibir un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Río Negro, oportunidad en la que pidió “revisar (el acuerdo), no para no pagar, sino para poder crecer”.

En esa ocasión, Cristina Kirchner también sostuvo que “parte de la responsabilidad institucional también es decir lo que puede pasar si se firman determinados acuerdos que finalmente terminan siendo inflacionarios”.

“La Argentina necesita urgentemente innovación tecnológica para sus exportaciones porque se han reprimarizado las exportaciones en la República Argentina durante los últimos años”, sostuvo.

Fuente: Perfil