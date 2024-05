El fútbol femenino en el Valle de Uco: se sigue luchando para tener los mismos derechos de los hombres

“Vamos por buen camino, pero es importante formar a dirigentes que sepan de perspectiva de género”, comentó Abigail Romo, referente del fútbol femenino en Valle de Uco.

Desde hace unos años, el fútbol a nivel nacional, provincial viene ganando mucho terreno (tiempo atrás la AFA, profesionalizó al fútbol femenino) y el Valle de Uco, no está ajena a esta situación.

En este marco, desde el Cuco Digital, dialogamos con Abigail Romo, una referente y del fútbol de mujeres en el Valle de Uco, además de ser integrante de la Liga Sancarlina de Fútbol.

“Después de muchos años de trabajo, por suerte ya hemos logrado estar en competencia, los tres departamentos tienen los campeonatos femeninos y eso es un gran logro, ahora el desafío es mantenerlo y seguir trabajando para sumar por ejemplo categorías inferiores, por ahora solo trabajamos con primera”, comenzó diciendo Abigail.

Además, agregó: “de igual manera tenemos que seguir trabajando, si bien en muchos lugares tenemos nuestro lugar, en otros todavía se la ve a la mujer como una molestia, entonces no te prestan canchas, no te dan elementos, las propias mujeres deben pagar para poder entrenar y eso con los hombres no pasa”.

“Sin embargo, acá en Valle de Uco, estamos muy sólidas, a nivel competitivo muy similar a los que es Liga Mendocina, actualmente hay equipos de San Carlos en el Regional y se han logrado muy buenos resultados, eso indica que se están haciendo bien las cosas”.

“Para que esto mejore, es importante poder trabajar en la formación de dirigentes, que sepan y tengan muy en claro la perspectiva de género, porque todavía hay hombres que no quieren aceptar que la mujer puede jugar a la pelota o tiene las mismas o mejores capacidades para dirigir una institución deportiva”, sentenció Abigail Romo.

Creación de la Confederación Mendocina de Fútbol

“Esto se creó y me parece muy buena la idea, se busca que todas las ligas femeninas de la provincia, tengan su seleccionado para que se pueda competir”, afirmó Abigail.

“Desde la liga sancarlina ya hemos mandado a pedir a cada club, que manden una lista de cada jugadora, para poder empezar armar esa selección, la idea es salir a competir y eso obviamente nos va a permitir un mayor rodaje”.