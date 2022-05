El gobernador de San Juan defendió la minería en Mendoza y apoya el debate en esa provincia

Lo dejó claro en el encuentro que hubo el pasado sábado en el Ángel Bustelo.

Sergio Uñac asistió el pasado sábado 21 de mayo al Encuentro Peronismo Futuro realizado en Mendoza y allí no estuvo con medias respecto a lo que opina y cree. En ese sentido expresó su apoyo a la reactivación de los debates en torno a la implementación de la industria minera en esa provincia.

En medio del reclamo de las autoridades del departamento Malargue para ser minero, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, defendió la implementación de la industria minera en la provincia y alentó a que «se dé del debate» en territorio mendocino.

El mandatario provincial peronista asistió este sábado al Encuentro Peronismo Futuro, el cual consistió en un cónclave que congregó tanto a dirigentes justicialistas como a su militancia en el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza.

«San Juan ha podido dar un debate alejado de cuestiones que rayan la hipocresía. La minería está en los micrófonos, la construcción y la electricidad. Por ahí la enfrentan con la energía renovable, pero en esta el 90% de sus componentes vienen de la minería», dijo ante la prensa al ser consultado por la reactivación de la temática en Mendoza.

«¿Qué es lo que hemos hecho en San Juan, que no es ejemplo de nada, pero que es un camino para mirar? Hemos salido de esta antinomia minería sí o no con mucho apoyo del Gobierno nacional y también conversando con Anabel en la campaña pasada. Entonces lo que estamos haciendo es minería responsable sí y minería irresponsable no. Hemos detenido proyectos por 60 días hasta que actualizan la reingeniería de la Mina Veladero, por ejemplo», señaló.

Tal como indicó Minería & Desarrollo el gobernador sanjuanino viene dando el apoyo para el desarrollo de la actividad y eso se ha transformado en crecimiento de los sanjuaninos. No es casual que el instituto Frazer haya ubicado a nuestra provincia como uno de los mejores lugares para invertir en Latinoamérica por encima de Chile o de Perú.

Posteriormente insistió en dejar clara su postura respecto a lo que debería hacer Mendoza en relación con la industria minera.

«Es un debate que hay que dar. Lo aconsejo humildemente. Lo que está pasando esta mañana en este auditorio [el Encuentro Peronismo Futuro] es discutir los problemas reales de la sociedad. Y lo que está empezando a hacer Mendoza, por lo que me comentó Anabel, es discutir una pata de la economía que es importante. Pero además, si es minería no, hay que ser coherente y devolver todas estas cosas que recién mencionaba (electricidad, construcción)», concluyó.

Fuente: Minería & Desarrollo con información de MendozaOnLine y otros medios mendocinos.