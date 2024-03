El Gobierno Nacional avanza en la quita de subsidios al gas. El aumento sería del 300%

Los primeros afectados serían los comercios, las industrias y las familias de altos ingresos

El Gobierno avanzará finalmente con los aumentos en las tarifas de gas. Este miércoles se publica en el Boletín Oficial la resolución que establece la quita de subsidios para el precio mayorista del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Se aplicará para las familias de altos ingresos y para la industria y el comercio.

Esto implicará que el precio de gas podría incrementarse en casi un 300%. Dado que el precio del gas es uno de los componentes de la tarifa final, para conocer el impacto de esto en las boletas habrá que esperar a las resoluciones que se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial. Allí, la Secretaría de Energía establecerá los nuevos cuadros tarifarios que indiquen cuánto le permiten incrementar a las empresas de transporte y distribución de gas.

Según algunos cálculos preliminares que hicieron en las empresas, sólo con los cambios en el precio del gas PIST, el impacto en las boletas para los usuarios de altos ingresos que están en el Nivel 1 de la segmentación podrían tener incrementos del 135% en abril y de +55% en mayo.

Sin embargo, también resta conocer la información de cómo quedarán los subsidios con la canasta básica energética y los esquemas diferenciales que hay en distintos usuarios de todo el país.

Gas aumenta casi 300%

La resolución establece que las familias del nivel 1 y los usuarios de “servicio general P” pasarán a pagar por el precio del gas entre 2,79 dólares por millón de BTU, y u$s 2,95, según la zona del país en que se encuentren.

Luego, tendrán otros incrementos progresivos entre mayo y septiembre, hasta alcanzar los u$s 4,26-u$s 4,50 por millón de BTU, dependiente en qué parte del país. Esto significa una quita total en los subsidios, y el pago pleno del costo del gas.

Por su parte, los usuarios N2, correspondientes a las familias de menores ingresos, pasarán a pagar entre 0,74 dólares por millón de BTU y u$s 0,78. Finalmente, los usuarios N3, de ingresos medios, pagarán entre u$s 1,10 y u$s 1,17.

Actualmente, el promedio del precio del gas se ubicaba en 0,7 dólares por millón de BTU, lo que significaba que el usuario pagaba tan solo un 17% del precio PIST, de u$s 4,10 en promedio, según mostró la Secretaría de Energía en la audiencia pública sobre gas.

Impacto en la tarifa final

Para conocer el impacto en la boleta final, todavía resta que el Gobierno indique cómo serán los aumentos en los componentes de transporte y distribución. Las empresas del sector habían pedido actualizaciones en torno al 500%, por el congelamiento de los últimos años. Se espera que los cuadros tarifarios salgan en los próximos días.

Además, desde abril estará vigente, asegura el Gobierno, el nuevo esquema de subsidios, que cambiará la actual segmentación.

De todos modos, se espera que el impacto sea fuerte, debido a que ya de por si las tarifas suelen ser mucho más elevadas en invierno solamente por el mayor consumo.

Los aumentos en la tarifa de gas iban a darse el primero de febrero. Sin embargo, por pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, se decidió posponerlo, para no presionar en la inflación de marzo, donde se vio reflejada la suba en electricidad.

Fuente: Diario UNO