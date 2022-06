El Gobierno oficializó la renuncia de Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo

El Ejecutivo le agradeció “los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

El Gobierno oficializó este martes la renuncia de Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo y le agradeció “los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

La formalización de la salida de Kulfas del gabinete nacional quedó plasmada en el decreto 299/2022, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

“Acéptase la renuncia presentada por el doctor Matías Sebastián Kulfas al cargo de ministro de Desarrollo Productivo”, dispone la resolución, y cierra: “Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo“.

El ex funcionario dimitió a pedido del jefe de Estado, luego de que trascendiera la difusión de un informe en off de record sobre el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner. El lunes, se reunió con Fernández en la Casa Rosada y presentó su texto de renuncia con una carta con críticas a un sector del Gobierno.

Sobre la filtración, señaló en su carta que la licitación es responsabilidad de IESA SA, “cuyos miembros, al igual que el equipo de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta”.

“Fueron declaraciones que realice en ON y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA SA”, indicó el ex funcionario.

Poco después, a través de Twitter, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió al cruce del exministro y manifestó que “el Gobierno Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido”.

“El presidente Alberto Fernández está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas”, cerró la portavoz el posteo.

El lugar de Kulfas será ocupado por el hasta ahora embajador en Brasil, Daniel Scioli.

