El «gordillo» Mendez culminó el 2021 obteniendo el 1º puesto en la clásica de Rivadavia

Además, consiguió el primer lugar en la General.

El pasado domingo 19 de diciembre se disputó la 5ta edición de la clásica de La Libertad en Rivadavia, la última fecha del año del Montain bike.

Se trató de una carrera de dos vueltas de 64 km para los competitivos, muy rápida con sendero, calles de rural bike y rally XC. Eduardo Mendez largó en la primera manga con cuatro categorías: Máster A1, Máster A2, Elite y Sub23. Aproximadamente a los 5 kilómetros de la largada, se desprendieron del pelotón Gustavo Rodríguez, Daniel Consoli y Eduardo Mendez haciendo solos la carrera, con un trabajo impecable en conjunto para poder desconectar del resto de los competidores, poder tomar la punta y marcar la diferencia de tiempo con los demás biker.

A casi 2 km de la llegada, los tres atletas comenzaron a dar todo de sí mismos para lograr quedarse con el primer puesto, respetándose uno a otro, y estudiando los pasos de Cónsoli, ya que era el ganador de las cuatro ediciones anteriores y favorito en su tierra. Pero esta vez no le fue posible, ya que Eduardo Mendez aceleró al máximo al final de la carrera, logrando quedarse con el sprinter y marcando una diferencia de tiempo de segundos con el segundo puesto.

Eduardo Mendez, en 1 hora 42 segundos, logró el primer puesto en su categoría Master A1 y luego de un año de mucho trabajo consiguió el primer lugar en la General. Cabe aclarar que en la General entran los primeros biker en finalizar la carrera logrando los mejores tiempos en competición.

De esta manera, el «gordillo» Mendez culmina el 2021 de la mejor manera, concretando un proyecto planificado y muy soñado: se consagró primero en la 5ta Edición de la clásica de Rivadavia y primero en la General ganándole a quien sostenía el lugar hace 5 años. Además, cabe recordar que también se coronó Campeón Mendocino de Montain bike el domingo 12 en Alto Verde, Tunuyán, y participó de la Vuelta de Mendoza de MTB- Copa Venzo en el mes de agosto, quedando entre los cinco mejores de su categoría.

En dialogo con la prensa, el deportista tunuyanino expresó:

– ¿Cómo consideras que fue tu trayectoria 2021 respecto al Montain y cuáles fueron tus avances desde principio de año hasta el final para lograr estos primeros puestos que has conseguido?

Si bien antes tenía un buen nivel, los avances se comienzan a notar. Cuando el Club Vista Flores de Karate me dio la oportunidad de asistir a Alto Rendimiento en la Dirección de Deportes de la provincia de Mendoza, pude conocer mi estado de salud tanto físico como mental e implementar el trabajo con un entrenador y tener un control más estricto. También fue el momento que conseguí la compañía de mi nutricionista y de la mano de un profesional pude mejorar la alimentación.

Ha sido un trabajo en equipo; primeramente con el Club de karate, luego con mi entrenador y mi nutricionista, todo eso hace que mi nivel poco a poco vaya mejorando y por eso son los resultados obtenidos.

En cuanto al 2021, la primera mitad del año no fue la mejor, ya que estuvimos sujetos a la pandemia y con ello varias fechas postergadas y con muchos cuidados por el contagio. Pero la mitad de año restante fue muy buena, espectacular en relación a los entrenamientos, a los triunfos conseguidos y feliz por cada alegría que este deporte me ha dado.

– En lo personal, ¿emocionalmente como viviste estos primeros puestos, estas consagraciones ya finalizando el año?

Muy contento con los resultados que he logrado, mucho mérito por mi parte, la verdad que es muy complicado trabajar haciendo horas extras y salir a entrenar todos los días. La gente que no conoce de este deporte, es un deporte muy sacrificado que necesita de muchas horas de entrenamiento, algo que debía reorganizar semana a semana por mi trabajo, para entrenar y conseguir lo que en cada competencia buscaba, eso es otro esfuerzo. Por eso, más que feliz por cada uno de los resultados, los buenos y los no tan buenos porque de esos aprendí mucho más.

Las personas que he tenido a mi lado y que lo ven más de cerca, mi familia, sabe lo sacrificado que ha sido todo este tiempo atrás. Pero como le mencionaba anteriormente, ha sido mucho esfuerzo por mi parte para poder seguir en esto que tanto disfruto y que tan feliz me hace.

Agradezco como siempre a mi familia, al Club Vista Flores de Karate por estar pendiente a mis necesidades, inscripciones y asistencia en terreno en todo momento y en cada competencia, a Suplementos VF de Cristian Bibon, a mi entrenador personal Ariel Núñez con quién trabajamos puliendo detalles en cada entrenamiento, y que han dado muy buenos resultados -seguimos planificando una pretemporada para arrancar con todo en febrero (que es la primer fecha propuesta para el 2022)-; también gracias a Bicicleteria El Chango por dejarme siempre las bici en condiciones, a los medios locales por el interés al deporte y un gracias en grande al cariño de la gente que recibo después de cada carrera, muchas veces sin conocer.