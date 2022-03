El gran operativo en Tunuyán para castrar perros y gatos machos: la importancia de estas cirugías

Pro Libby Rose

Son fundamentales para controlar la sobrepoblación de animales y evitar graves enfermedades. ¿Las mascotas sienten placer sexual? ¿Hay contraindicaciones? Mitos Vs realidad en esta nota.

La Municipalidad de Tunuyán lleva adelante un gran y ejemplar operativo para controlar la sobrepoblación de animal, evitar enfermedades y contribuir en la tenencia responsable. Todos los meses destina un día para castrar exclusivamente a perros y gatos machos.

Teniendo en cuenta que los machos pueden preñar a más de una hembra, alguna que otra en situación de calle cuyos cachorros seguramente estarán destinados a un triste desenlace, entre otros tantos problemas que causa la libre reproducción de nuestros amigos de cuatro patas, es de vital importancia tomar conciencia acerca de los múltiples beneficios que tiene castrar o esterilizarlos. La cirugía no tiene contraindicaciones ni los perros pierden su instinto protector.

¿Sienten placer sexual? ¿Qué enfermedades se pueden evitar y qué conductas corregir castrando a nuestras mascotas? La veterinaria Gabriela Galvalisi (MP 255), que trabaja en la Municipalidad de Tunuyán, nos cuenta todo lo que hay que saber sobre esta práctica quirúrgica.

¿Por qué hay que castrar a los machos?

“Desde que empezamos trabajar cuando nos convocaron de la Municipalidad, en el 2015, siempre apuntamos a la importancia de la castración del macho. Mucha gente suelta a los machos a la calle y están permanentemente dispuestos a dar servicio a una perra que encuentre en celo. Después las familias no se enteran lo que hizo el animal. Entonces no es posible controlar la sobrepoblación de esa manera. De esta manera- si bien los animales no deberían estar sueltos en las calles sin correa y collar-si salen se garantiza que no vayan a preñar a alguna perra”.

¿Cuáles son los beneficios de la castración? ¿Hay riesgos?

“La cirugía en sí es mucho más sencillas en machos que en hembras. Hay muchos prejuicios con respecto a la castración de machos, mucha gente cree que pierde la capacidad de cuidar y eso es un mito. La castración reduce la agresividad de perros agresivos, problemas de conducta, de micción (orinar en cualquier lado) y a la larga también evita todas las patologías de próstata que pueden tener los perros machos. No tiene contraindicaciones”.

“Lo mismo con la hembra. Es un mito que tiene que tener una cría antes de ser castrada. Al contrario, se disminuye el porcentaje de padecer por ejemplo tumores mamarios. Si se castra antes del 1° o 2° celo, la disminución es muy importante. Por eso es importante la castración en edad temprana”.

¿Qué enfermedades venéreas puede sufrir un perro o gato?

“En el caso de los perros, está el Tumor Venéro Transmisible (VTV) que se transmite en perros de reproducción libre. Seguimos viendo las clínicas particulares que sigue existiendo este tipo de tumores, que tiene tratamiento. Pero cuando no hay un manejo de la población callejera, no se controla. También está indicada la castración posterior al tratamiento”.

“En el caso de los gatos, enfermedades que están en auge como la leucemia felina, la inmunodeficiencia, que se producen por las peleas en los techos. Algunas veces también se puede transmitir por coito”.

¿A qué edad se pueden castrar los machos?

“Los perros a partir de los 6 meses, los gatos a partir de las 5 o 6 semanas”.

Algunos dicen que a los gatos machos hay que castrarlos después de los 7 u 8 meses, cuando su tracto urinario está 100% desarrollado y así evitar problemas urinarios a futuro ¿Es un mito?

“Antiguamente se hablaba de eso. No está mal si se castra cuando son un poco más grandes, pero también se puede hacer a partir de temprana edad y no tienen problemas”.

¿Cómo son las expectativas de vida en gatos que no están castrados?

“Si el gato sale afuera a pelearse la expectativa de vida es mucho más corta que la del gato que está castrado, que es hogareño y no se va”.

¿Las mascotas sienten placer sexual?

“Ese es otro mito. (El coito) es algo instintito, reproductivo. Inclusive con la castración, el macho no pierde el instinto de ser macho, va a ir, oler la hembra, todo, pero no va a reproducirse”.

¿Cómo son los operativos que están haciendo en Tunuyán?

“Veníamos haciendo hincapié en castrar a los machos. Cuando traen a la hembra, pedimos que también traigan al macho si tienen, hasta que en octubre decidimos definir un día que sea solo de castración de machos. Se dan entre 30 o 40 turnos por día y la gente ha respondido”.

“Los otros días los destinamos para ambos. Los turnos de marzo ya están dados. El 28 de marzo se darán para abril, tanto para el día de castración de machos como para el resto”.

“El objetivo es que se tome consciencia de la castración. Al principio nos costaba más pero de a poquito se va generando conciencia. Muchas veces, sin nosotros decirles, ya piden turno para el macho”.

Próximamente la Veterinaria Municipal iniciará en los jardines maternales del departamento una campaña de concientización y educativa sobre tenencia responsable de mascotas para incentivar, desde temprana edad, a cuidar y respetar a los animales.

Los turnos para castración pueden soltarse en la Veterinaria Municipal de Tunuyán (en Mitre 230) o en el anexo de Colonia Las Rosas (frente al Polideportivo).