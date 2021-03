El grupo que ayuda a personas con problemas de alcoholismo, vuelve de manera presencial al Tagarelli

Por la pandemia, los encuentros habían continuado de forma virtual.

El Grupo Institucional de Alcoholismo que funciona en el Hospital Tagarelli de San Carlos, vuelve a trabajar de forma presencial el lunes 22 de marzo a las 10 horas.

La pandemia había dejado sin efecto los encuentros cara a cara y de forma semanal, aunque continuaban trabajando y acompañando a los pacientes a través de la virtualidad.

Carlos Boeck, psicólogo social, miembro y coordinador del GIA en comunicación con El Cuco Digital destacó que si bien se continuó trabajando de forma virtual, la presencialidad potencia y ayuda el acompañamiento que se ha venido haciendo hasta ahora.

Además, Boeck hizo hincapié en que es importante que familiares, amigos y la comunidad en sí sea parte de estos encuentros y talleres, porque mientras “más compromiso tengamos todos, más rápido vamos a resolver esta problemática que se da a nivel global y que con el tema de la pandemia ha traído mayor adicción al alcohol. En cuanto más nos comprometamos todos a ayudar a quien padece esta enfermedad, siempre va a ser un alivio. Si lo miramos de reojo y no actuamos, el problema siempre va a estar latente”.

“Nunca nos tenemos que olvidar que quizás hoy nuestras familias no estén pasando por esta situación, pero tenemos hijos y algunos nietos, sobrinos, y nadie está exento de padecer esta enfermedad. El ser humano vive momentos que a veces la mayoría pueda ser que resuelva rápido y bien, pero hay quienes no piden ayuda o no pueden salir rápido, no logran asumir pérdidas grandes y nunca se sabe en qué podemos caer. La sociedad tiene que comprometerse preguntando, asesorándose y ayudando”, agregó el psicólogo social.

Por otra parte, el profesional que brinda ayuda destacó que en caso de que “la persona con adicciones no quiera ir a los encuentros, pueden ir amigos o familiares ya que en las terapias no solo les brindamos herramientas a quienes tienen el problema sino a los que están con esta situación. La familia termina enfermándose por no poder resolver estas situaciones, y nosotros en estos espacios los podemos orientar para que puedan actuar en función de la persona adicta”.

Por último, Boeck animó a la sociedad a ser partícipe en la contención, promoción y difusión de la problemática. “Es importante involucrarse porque a cualquiera le puede pasar que un familiar nuestro tenga un accidente por culpa de alguien que está alcoholizado y tenga la desgracia de perderla. Así como están las agrupaciones de ayuda al dolor, a las víctimas, la gente tiene que estar involucrada para que no sigan ocurriendo este tipo de tragedias, para mejorar la calidad de vida de todos. Tienen que haber normas y dispositivos que reglamenten la problemática y todos podemos empezar aportando nuestra ayuda con solo comenzar a informarnos. Los esperamos”.

Cabe destacar que quienes deseen asistir deberán acercarse el día lunes 22 de marzo a las 10 horas al Hospital Tagarelli. Es sin turno previo. También, se pueden realizar consultas al siguiente número: 261-2506835 o solicitar con confianza sugerencias al correo electrónico: [email protected]