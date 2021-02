El HCD de San Carlos tiene nuevas autoridades: quiénes son y cómo fue la votación

Ariel Méndez, concejal oficialista, es el nuevo presidente. Desde el Frente de Todos se propuso a la concejal radical Agustina Testa para ocupar el cargo, pero no hubo acompañamiento.

Este jueves 25 de febrero se eligieron las nuevas autoridades del Honorable Concejo Deliberante de San Carlos. Después de dos periodos (2019-2020), Ángeles Sara dejó la presidencia y vuelve a la banca como edil, mientras que quien ahora ocupa ese lugar es el concejal Ariel Méndez, que representa al oficialismo. Seguidamente, en el cargo de vicepresidente 1º quedó Elsa Baigorria, también del oficialimo, y como vicepresidente 2º Carmen Caraballo, de Nuevo Rumbo.

Cómo fue la votación

Para la presidencia se realizaron dos mociones, una la hizo el concejal Carlos Guerra, que proponía a Ariel Méndez, y la otra la hizo el concejal del Frente de Todos, Juan Torres, que proponía a la concejal radical Agustina Testa.

Con votos del Frente Cambia Mendoza (PD y UCR) sumado al de Nuevo Rumbo, representado por la concejal Carmen Caraballo, ganó la moción de Guerra y Méndez quedó al mando de la presidencia.

Para la vicepresidencia 1º nuevamente hubo dos mociones, una la volvió a hacer Carlos Guerra, que propuso a Elsa Baigorria, y la otra la hizo el concejal opositor Pedro Fernández, que propuso a Juan Torres.

De la misma manera, con votos del Frente Cambia Mendoza (PD y UCR) sumado al de Nuevo Rumbo, ganó la moción de Guerra y Baigorria quedó como vicepresidenta 1º.

Por último, para la vicepresidencia 2º, desde el oficialismo se propuso a Carmen Caraballo y todos los ediles acompañaron.

Palabras del nuevo presidente

“Espero poder ser la cabeza de este grupo deliberativo, que podamos seguir consiguiendo cosas para toda la comunidad y la gente de San Carlos, y ponerme a disposición para todos los vecinos como lo hecho desde mi banca y ahora desde el lugar que me toca estar presente como presidente del Concejo. Espero poder cumplir con las expectativas de mis pares y del pueblo de San Carlos”, expresó Méndez el día de ayer a la prensa del HCD.

Por otro lado, el nuevo presidente del recinto tomó comunicación con El Cuco Digital y detalló que su responsabilidad no ha cambiado: “Uno desde que está en su banca tiene que salir a la calle, estar con los vecinos, ir a visitarlos; la responsabilidad sigue siendo la misma en ese sentido, lo que cambia como presidente es el manejo de las sesiones, tratando de llevar todo de una forma que funcione; es más interno el cambio que se hace a nivel trabajo”.

Ariel Méndez

Por otro lado agregó: “También, en caso de que el intendente hoy día no está por alguna razón, por un viaje, Covid-19, el Municipio queda a cargo del presidente del Concejo, y ahí es donde a uno se le encrespa la piel de decir, ‘estoy en un lugar donde en realidad sirvo para una función específica y a su vez estoy a cargo de la posibilidad de quedar a cargo del Municipio’. Queremos trabajar por armar un buen grupo y equipo”.

“De forma personal me siento muy contento, sobre todo por el cariño que la gente me ha brindado. Ayer fue un día en el que estuve conmocionado, ha sido muy emocionante para mí que la gente te reconozca, te agradezca y te salude por esto; para mí ha sido fuerte. He recibido mucho el cariño de la gente, así que estoy feliz por el acompañamiento de los vecinos”.

Palabras de despedida de Ángeles Sara, expresidenta del Concejo