El Hospital Scaravelli hará PAPs y tests de HPV a mujeres sin turno previo

Será la próxima semana.

El Hospital Scaravelli hará una nueva campaña ginecológica. La próxima semana se realizarás PAPs y test de VPH (virus de papiloma humano).

La atención será el 27 y 28 de marzo de 8 a 12 y de 14 a 17 horas por orden de llegada.

Los PAPS se lo podrán realizar mujeres de 25 a 65 años con o sin obra social y los test de VPH mujeres desde los 30 años sin obra social. Para poder hacerse este último estudio habrá de llevar la certificación negativa de Anses

Qué es el PAP y cómo es el estudio

El PAP es un procedimiento ginecológico simple, breve y efectivo para detectar a tiempo lesiones en el cuello del útero, que son las primeras señales del cáncer cervicouterino, enfermedad que mata a dos mujeres al día. Este examen toma alrededor de 15 minutos. La paciente se sienta en posición ginecológica para que el profesional de salud introduzca un espéculo (instrumento para mantener abierta las paredes vaginales) en la vagina para exponer el cuello del útero. Con una espátula, se extraen células de la mucosa superficial del útero, las que luego se llevan para estudiarlas en laboratorio y pesquisar lesiones.

Qué es el VPH

El Virus del Papiloma Humano (VPH, o HPV por sus siglas en inglés) es una familia de virus que puede afectar la piel, la zona de la boca, la zona genital o anal. Existen más de 200 tipos de virus, pero poco más de 40 afectan la zona genital y pueden dividirse en dos grandes grupos:

El VPH genital se transmite de una persona a otra, mediante el contacto piel con piel en las relaciones sexuales. El virus no se contrae al usar inodoros, compartir cubiertos o en la piscina.

Es un virus de fácil transmisión y es muy común. Según la Fundación Huésped, se estima que 4 de cada 5 personas (es decir, el 80%) van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas. Tanto mujeres como varones pueden contraer y transmitir el VPH.

La mayoría de las veces la infección por VPH no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea. En general los VPH de bajo riesgo producen verrugas en los genitales o ano: protuberancias o abultamientos que pueden ser de diversos tamaños y que en casos graves suelen tener forma de «coliflor». Las verrugas se pueden tratar, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico de la persona no ha eliminado totalmente el VPH. Los tipos de VPH que provocan verrugas no provocan cáncer. Los VPH de alto riesgo no suelen dar síntomas.