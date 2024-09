El INDEC dio a conocer el dato de inflación y este marcó una suba con respecto al mes pasado

Los sectores vinculados a los servicios del hogar son los que más registran subas: agua, electricidad, gas, alquileres, entre los más afectados por las subas.

La inflación de agosto se aceleró con respecto al mes previo y no logró perforar el tan ansiado 4%: se ubicó en el 4,2%, y el acumulado del año rozó el 95%, según publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). El dato superó las previsiones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central.

El sector que incluye a vivienda, agua, electricidad y combustibles avanzó 7% en agosto y encabezó las alzas de todos los segmentos. Según el propio organismo oficial, se debió a las subas en los costos de alquiler, agua, electricidad, gas y combustibles. Le siguió educación que se disparó 6,6% por el avance en las cuotas de los distintos niveles y tipos de enseñanza; y transporte con el 5,1% por el aumento en las tarifas en el transporte público.

Uno de los datos para remarcar es que la inflación núcleo también aceleró, ubicándose en el 4,1%. Así, en los últimos meses, lejos de caer, hizo piso en el 3,7% mayo y junio, luego avanzó al 3,8% para luego ubicarse en el nivel actual. Completan las categorías los precios regulados, con el 5,9% por las subas en las tarifas de servicios públicos, mientras que los estacionales aumentaron un 1,5%.

En cuanto a la división por regiones, el Noroeste tuvo una inflación del 5%, por encima del promedio, luego se ubicó la Patagonia con el 4,6%, Cuyo con el 4,5%y Noreste con el 4,4%.

Si se considera la medición interanual, la inflación en agosto alcanzó el 236,7%, por debajo de 263,4% del mes previo, y lejos del pico en abril que marcó el 289,4%. En cuanto al nivel de la medición mes contra mes, el IPC parece haber encontrado piso en el 4%: mayo (+4,2%), junio (+4,6%), julio (+4%), y agosto (+4,2%).

IPC vuelve a acelerarse: qué lectura hacen los expertos

“Un poco por encima de lo que esperábamos. El dato preocupante es la leve suba de la inflación núcleo a 4,1%, cuando promediaba 3,7% en los tres meses previos. Mientras los estacionales jugaron muy a favor, apenas +1,5%. ¿Cómo sigue?: difícil, muy lejos del centro gravitacional del 4%” expresó Claudio Caprarulo, economista director de Analytica.

Para Tobías Pejkovich Balbiani, economista de Facimex, es importante señalar que en los últimos cuatro meses, la inflación osciló en un acotado rango del 4%-4,6%, “números que reflejan un rol más protagónico de la inercia a medida que se recupera la actividad económica y el salario real, en línea con lo que esperábamos”.

“Hacia el interior del dato de agosto, la inflación núcleo fue del 4,1%, algo superior al 3,7-3,8% relevado entre mayo y julio. Los regulados aceleraron 1,6 puntos porcentuales a 5,9%por las subas en las tarifas de servicios públicos y siguieron creciendo por encima de la inflación núcleo por octavo mes consecutivo en un marco de corrección de precios relativos, algo que solo ocurrió entre fines de 2017 y principios de 2018”, amplió el experto.

Por último destacó que los estacionales “desaceleraron con bastante fuerza, de 5,1% en julio a 1,5% en agosto (-3,5pp). Esto se debe a que Indumentaria (+2,1%) fue la división con menor suba mensual y a la dinámica en frutas y verduras, especialmente en el Gran Buenos Aires”.

A su turno, la economista Rocio Bisang de Eco Go aportó, en diálogo con este medio: “Si bien el dato es positivo, la inflación registrada en los primeros meses del año, desde mayo que se encuentra en niveles similares, dando cuenta de cierto agotamiento en el proceso de desaceleración de los precios. En particular preocupa la aceleración de la núcleo que alcanzó el 4,1%, en un contexto de cepo, brecha comprimiéndose y freno a la actividad, dónde si bien los salarios empiezan a mostrar una leve recomposición -en particular privados registrados- todavía no recuperan los (ya bajos) niveles pre diciembre”.

Precios: qué se puede esperar en septiembre

Los datos del relevamiento de precios de C&T para la región GBA muestran una moderación del ritmo de suba en septiembre, sobre todo, en la semana en curso. Preliminarmente, dijeron, esto sugiere que la inflación del mes se acercaría más al 3%.

“De cara a septiembre esperamos que la inflación perfore el piso del 4%, en un mes en que contribuirán la baja del Impuesto PAIS y menores presiones de precios regulados. En particular, proyectamos una inflación del 3,5%”, le dijo a Ámbito, Pejkovich Balbiani.

Fuente: Ámbito Financiero