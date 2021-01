El Manzano Histórico y la otra cara de la moneda: el lujo de andar en cuatro ruedas y la miseria de tener cuatro patas

Por Facundo Romo

Julieta Salas: “Todo el que cuida y protege es proteccionista“

Hace un par de semanas atrás tuve el agrado de visitar El Manzano Histórico, un hermoso lugar turístico de Tunuyán, conocido por los mendocinos y por múltiples personas que llegan desde distintas partes del mundo. Y puedo afirmar que es un sito espléndido, con arroyos cristalinos y paisajes encantadores, pero lamentablemente cuando venía bajando del Chorro de La Vieja y llegando a la parte central de los campings y del monumento a San Martín, pude observar muchos perros abandonados, perras en celo, revolviendo la basura, desesperados, caminando de un lugar a otro en busca de un poco de comida.

Nos detuvimos un momento a tomar una café que compramos en un comercio e inmediatamente se nos acercó un perro al cual se le marcaban las costillas y que habíamos visto caminar de un lado a otro de una manera realmente desesperada. Se acercó a nosotros y no pudimos hacer otra cosa que retenerlo un momento y comprarle en la proveeduría unas tortitas, dado que no tenían alimento para perros. Al comentarle a la persona que nos atendió sobre el perro que habíamos visto y el estado en el que se encontraba, nos dijo con total serenidad y naturalidad “sí, vienen y los tiran acá”.

En ese momento no pude dejar de pensar en los antagonismos que nos presentan las distintas situaciones a las que nos enfrentamos a diario, sólo que a veces preferimos no mirar ciertas cosas… Ver pasar las cuatro por cuatro, los autos lujosos, las personas disfrutando, con abundante comida, bebiendo, refrescándose, cosas que es lindo que sucedan, pero girar la vista para un costado, a pocos metros, lo que aparentemente nadie ve, y observar los perros muertos de hambre revolviendo la basura, apareándose, reproduciéndose, pidiendo ayuda sin poder decir nada. Esta situación fue algo que me dejó muy impactado y a la espera de una oportunidad para contarlo.

Una semana después veo que una chica había compartido una publicación en las redes sociales en la que mostraba su aflicción por no poder hacer más por ellos, por los perros, que llevarles alimento en todas las ocasiones que frecuenta el lugar. Entonces me comuniqué con ella para tener su testimonio y conocer su historia.

Julieta Salas es una joven de 24 años de edad que vive en el centro de Tunuyán y desde hace 5 que se dedica a ayudar a los animales que lo necesitan. Ella se considera una ciudadana común y corriente y dice que “todo el que cuida y protege es proteccionista”.

Julieta Salas en comunicación con El Cuco Digital nos decía lo siguiente:

¿Desde hace cuánto tiempo que les llevás alimento a los perros abandonados que están en el Manzano Histórico?

Y empecé hace como dos años (…). Siempre que te sentás ahí están ellos mirándote y por ahí les das un pedacito de algo y no, no es suficiente para ellos (…). Entonces me empecé a preparar y siempre me llevaba mi bolsita de alimento y ellos comían mucho. Porque estaban flaquitos, siempre están comiendo lo que les tiran; ellos me ven y van a buscar comida.

¿Te ven y ya te conocen?

Sí. (Risas).

¿Hay muchos perritos abandonados allá en el Manzano?

Y sí. Siempre en el lugar que voy, ponele, siempre suelen ser 10. Siempre se van acercando por tandas… Porque hay un señor que está ahí, que cuida una finca y los perros nace y nacen… y están ahí, viste. Ellos no pueden hacer nada porque no está al alcance y como que los perros están ahí porque, bueno, le dan un poquito de cariño…

¿Cada tanto vez caritas nuevas entonces?

Sí. Ahora, la última vez había dos nuevos, súper flaquitos.

¿Notás que se han incrementado? ¿Podrías confirmarlo?

Sí.

Y ¿en qué condiciones se encuentran cada vez que has ido desde que los conocés?

Y, no sabría explicarte, pero es como que están. No están muertos de hambre, pero se les marcan las costillitas (…).

¿Sobreviven?

Eso.

¿En El Manzano alguna vez viste a alguien de la Municipalidad o algún móvil de castración?

No, en el Manzano no. Siempre son los animales más muertos de hambre, los más descuidados están ahí en El Manzano; mucho abandono. Que yo sepa, no hay nadie que se haya ido para allá a controlar (…) Es como que no le invierten a ellos y ellos son parte de la sociedad, el animal abandonado es el reflejo de nuestra sociedad.

¿Notás que la gente los ayuda a los animales ahí en El Manzano en particular?

Yo hasta ahora no he visto, lo único que he visto es que los corren, que por ahí les tiran cosas, les tiran la comida lejos, para que se vayan. Y los perritos siempre están con miedo, siempre que voy como que me cuesta mucho acercarme porque la gente les pega, porque obviamente, se van a comer un asado y no quieren que un perro esté cerca. Así que cuando he ido, no he visto que nadie los cuide.

Y de los animales en general, del centro de Tunuyán, de otros lugares, desde tu mirada ¿vos notás que la gente cuida a los animales o no?

Sí, acá sí, en general. Porque la gente como que se está animando a denunciar, digamos, porque ahora saben que si ven a un perro atado bajo el sol todo el día, es maltrato, si lo escuchan llorar te avisan. Por ahí uno los ayuda a seguir los paso para hacer la denuncia; la gente dona (…) siempre están los que donan. Gracias a Dios no estamos solas, porque si estuviésemos solas sería muy difícil (…) Pero es difícil, cada vez más cachorros, la gente no toma conciencia y cada vez hay menos hogares para ellos también y eso es lo que le queremos hacer entender; terminan perros callejeros, terminan tirados, solitos.

¿Qué creés que sería necesario para que se revierta la realidad del Manzano?

Yo creo que primeramente conciencia y después, alguien que dé un poco más, hablando vulgarmente, alguien que dé más bola porque nadie se acuerda de los perros de ahí.

O sea, si mandás plata para turismo, también mandá plata para que alguien controle la situación de cómo están los perros abandonados ahí. Aparte, siempre se han subido fotos de cómo están los perros. Perros que se comían entre ellos, o sea, del perro que se moría comían la carne de él. Hay proteccionistas que han subido fotos de eso porque los perros están ahí buscando sobrevivir de una manera extrema.

Una solución práctica puntual ¿podría ser una campaña de castración o esterilización? ¿Sería un buen inicio?

Sería genial que la gente, o sea, se explicara lo que es, para qué sirve y que llevaran el móvil, sería algo muy genial porque la gente está muy lejos allá. Imaginate traer un perro antes de la 7 de la mañana a Tunuyán (centro). Hay gente que no tiene en qué ir, que se traslada en caballo.

Y para generarle conciencia a la gente ¿cómo creés que se podría conseguir?

Charlas sobre cómo evitar la sobrepoblación de perros, porque hay gente que dice no, la esterilización no, pobrecito. No pobrecito, le estás salvando la vida, estás evitando que para una y otra vez la perra. O sea, va a llegar un momento que la perra se va a morir de parir tanto.