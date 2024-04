El observatorio de salud en Tupungato presentó los primeros resultados sobre las enfermedades emergentes

Desde el año 2022 funciona en Tupungato el Observatorio Municipal de Salud con la finalidad de relevar información sobre enfermedades prevalentes y enfermedades emergentes para planificar estrategias de salud y tomar medidas a través de evidencia científica.

El trabajo, y abordaje de este Observatorio, es articulado entre la Municipalidad de Tupungato, el Área de Sanitaria Departamental, el Hospital Grl. Las Heras y la Universidad del Aconcagua.

Las regiones de estudio seleccionadas son Villa Bastías y Cordón del Plata por la densidad poblacional, considerando importante iniciar por dichos distritos para alcanzar un diagnóstico representativo del departamento.

En dichas zonas los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, coordinados por los Agentes Sanitarios de Tupungato, visitan los hogares para recabar información a través de una minuciosa encuesta, pero además asisten con elementos de medición como balanza digital, cinta métrica, glucómetro, tensiómetro y estetoscopio.

Luego de esta primera instancia, en la que se tomaron 211 muestras, los resultados se remitieron a la Universidad del Aconcagua quienes son los encargados de procesar los datos bajo la coordinación de la Dra. Mercedes Toplikar y el Supervisor del Observatorio Dr. Adrián Cura.

“El primer resultado relevante e importante que hemos tenido es sobre enfermedades emergentes, que se tomó como emergente el COVID-19, con un resultado que nos ha sorprendido, que nos llena de alegría y es sobre la cobertura en vacunas que tenemos más del 83% de cobertura en las personas que han sido encuestadas, lo que significa que el trabajo que se ha hecho, de difusión y educación para la salud, ha resultado de una manera exitosa” refirió la Coord. del Área Sanitaria Tupungato, Lic. Mariángeles Olmedo.

En tanto a las enfermedades prevalentes se detecta, en el Observatorio, un alto índice de sobrepeso (41,82%) y obesidad (39,39%) y el 68% no tiene autopercepción de ello y se registra un elevado porcentaje de personas con glucemia (alta: 12,5 | media 12,5%) y tensión arterial alta (26,58%) que no saben sobre esa condición, lo que se traduce en información sumamente relevante porque son personas que por desconocer su condición no reciben o acceden al sistema de salud para el control y tratamiento que corresponde.

En relación a la Cobertura Médica, el 44% posee cobertura (OS, prepaga, PAMI), el 3% tiene algún Programa o Planes Estatales de Salud y el 52% no posee cobertura.

El Intendente, quien estuvo presente, destacó el valioso trabajo que se lleva adelante y expresó que el Municipio no solo asume la responsabilidad de acompañar y facilitar medios (como insumos, movilidad, alojamiento) para el desarrollo de este proyecto, sino que además está atento a las necesidades de quienes intervienen en los operativos para su bienestar y satisfactorio desarrollo en la práctica y el aprendizaje.

El Decano de la Facultad de Medicina, de la Universidad del Aconcagua explicó para qué existe un Observatorio de Salud “Sirve para dar evidencia científica en las decisiones que nosotros vamos a tomar, pretendemos que no exista más este ‘más o menos’ queremos tener la certeza de las decisiones que tengamos que tener, hoy más que nunca la salud pública tiene que trabajar por las cuatro ‘E’ Eficacia, Efectividad, Eficacia y Equidad”.

El Observatorio tiene como objetivo encuestar 5000 personas para tener un radiografía del departamento y generar políticas de salud para las necesidades actuales y futuras; haciendo un uso acorde de los recursos para brindar buena calidad de vida a la comunidad.

Se estima que a fines del 2024 se tendrá y expondrán nuevos resultados.