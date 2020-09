El Scaravelli tiene dos pacientes en terapia por Covid-19 e insisten a la comunidad cuidarse para no colapsar el servicio

Así lo informó el vicedirector del nosocomio Luis López.

Desde hace algunas semanas, ante el aumento exponencial de casos de Covid-19 en la provincia, una de las principales preocupaciones de las autoridades ha sido la disponibilidad de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Por ejemplo, en el Gran Mendoza hay 350, de las cuales un 90% están ocupadas, según informó el Gobierno días atrás.

El Valle de Uco, si bien no ha sido la excepción con respecto al incremento de contagios, ya que en los tres departamento ha habido un crecimiento significativo de personas que han contraído coronavirus, aun quedan camas para personas de la región que cursen la enfermedad con gravedad.

Así lo aseguró a El Cuco Digital el doctor y vicedirector del Hospital Regional Antonio Scaravelli, Luis López, quien comentó al respecto: “La terapia intensiva está preparada para recibir pacientes, pero si siguen aumentando los casos se puede llenar, por eso le pedimos a la sociedad que nos acompañe porque el personal de salud solo no puede resolver esto”.

Seguidamente el profesional contó que “por el momento solo tenemos dos pacientes en terapia por Covid-19, pero les pedimos a todos que se cuiden (…) Lo de las camas de terapia intensiva es muy dinámico, porque va variando según los casos que vamos teniendo; hasta el momento el servicio no ha sufrido colapsos y hemos podido brindarle a cada paciente lo que necesita, pero les pido conciencia ciudadana y acompañamiento (…) Nosotros tenemos un hospital que se ha preparado para esto, pero esto no quiere decir que no quisiéramos tener menos trabajo; estamos todos en una situación de cansancio por estar tanto tiempo, y ahora a ese cansancio físico se le suma el mental, por eso pedimos que la sociedad nos acompañe” agregó el funcionario.

Por otro lado, López detalló que la situación se ha ido complejizando: “Desde el domingo hasta ayer ya llevamos 85 casos. Los pacientes que van presentando complejidad se quedan acá en este hospital, los menos complejos son derivados al Hospital Tagarelli o General Las Heras, los que son casos leves y no se pueden aislar en domicilio, van al Hotel Turismo en Tupungato y los que presentan poca sintomatología van a la casa, al domicilio. El nivel va escalonado según la gravedad. Por eso le pedimos que por favor sigan cuidándose”.

“Les pedimos tres medidas que tengan en cuenta, son muy importantes y sencillas: el uso de barbijo, el distanciamiento social y la higiene de manos y superficie, con eso ya tenemos el 90% de la pelea ganada. De hecho lo sabemos porque los países que salieron rápido de estas situaciones son los que hicieron esas simples medidas” concluyó.