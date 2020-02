El sindicalista Hugo Moyano apoyó las paritarias con sumas fijas

A la vez aclaró que se vigilará permanentemente que los salarios no pierdan contra los precios.

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sorprendió hoy al apoyar que las paritarias se negocien este año con sumas fijas para calmar las expectativas de inflación.

“La suma fija tiene una ventaja para los gobiernos. En el año 73, cuando vino Juan Perón, quirúrgico el dicho: los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Se implementa la suma fija y el recuerdo que fue una buena medida. Y esto es lo que está intentando hacer el gobierno. Pero lo más importante es no perder el poder adquisitivo del salario “, dijo.

En este contexto,el líder camionero se expresó este viernes en radio Crítica, dos días después de una reunión con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Interior, Eduardo de Pedro en Casa Rosada.

“Con el presidente hablamos de las circunstancias creadas por el Gobierno anterior, es una situación muy difícil. Pero tenemos la confianza de que vamos a salir. No hablamos de la cuestión salarial. No me reprochó nada (sobre la cláusula gatillo en la paritaria) , como se dijo en lo medios. Nos hicimos cargadas por el fútbol. Fue una linda reunión “, dijo.

Fuente: Bae Negocios