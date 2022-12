El tunuyanino Martín Hinojosa lanzó su precandidatura a gobernador de Mendoza

Lo hizo a través de un video en redes sociales. Se postulará por el peronismo.

Martín Hinojosa, el tunuyanino actualmente titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), presentó en sus redes sociales un video donde lanzó su precandidatura para gobernador de Mendoza en 2023.

El contador se postulará por el peronismo, aunque no quiere decir que vaya a ser el único precandidato del espacio para las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatoria).

Hinojosa fue secretario de Industria de Mendoza en el gobierno de Francisco “Paco” Pérez (2011-2015) y antes de asumir en el INV se desempeñaba como secretario de Gobierno del intendente Martín Aveiro en la Municipalidad de Tunuyán.

“Porque el esfuerzo y sacrificio de quienes la habitan deben tener su recompensa, Mendoza merece estar mejor. Te invito que me acompañes en este desafío de ocuparse, producir y gestionar por nuestra tierra. Por nuestra gente. Por Mendoza. Mendoza es su gente. Martín 2023”, compartió en sus redes sociales, donde se define como “mendocino, padre, contador público, presidente del INV y productor que sueña con gobernar su provincia”.

En el video, se presenta: “Soy Martín Hinojosa. Vengo de una familia mendoicina, de esas que los domingos no entran en la mesa a la hora del almuerzo. En mi familia aprendí, desde muy chico, que el trabajo siempre daba sus frutos, que el esfuerzo y el sacrificio tienen su recompensa al final de caca cosecha”.

“También aprendí a respetar y creer en nuestras raíces, nuestros valores, la cultura del trabajo, la educación como estandarte y la honestidad como un pilar. Me desarrollé como productor y desde ahí, poco a poco, fui haciendo mi propio camino. Me gradué como contador y siempre me fui capacitando. Hoy tengo una enorme responsabilidad pública como presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, convencido que la buena política es la que tiene la chance de mejorar las condiciones para que podamos vivir mejor”, agrega.

“Tengo la convicción que es importante escuchar a los mendocinos, apoyarnos en la tecnología y en los indicadores objetivos para generar resultados. Esta es la manera de tomar decisiones acertadas. No creo en las soluciones mágicas: me gusta basarme en una construcción de consensos”, manifestó.

Además, dijo que “entiendo que siempre estamos cosechando lo que sembramos y por esto mismo hoy quiero comenzar a sembrar una tierra más próspera, más productiva, una Mendoza del siglo XXI haciendo honor a los objetivos de nuestros mayores y construyendo un futuro para nuestros hijos acá, en nuestra tierra mendocina”.

“Soy Martín Hinojosa y con el acompañamiento de ustedes, el futuro Gobernador de la Mendoza que queremos”, finalizó.