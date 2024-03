El tupungatino Alexis Mateluna obtuvo el 1° lugar en la General del Downhill

Tupungato no solo se destacó por el regreso de este deporte extremo en uno de los mejores circuitos del Valle de Uco, sino que 3 locales subieron al podio posicionando al departamento entre los mejores, e incluso el premio mayor quedó en la casa con Alexis Mateluna que obtuvo el 1° lugar en la General.

Alrededor de 120 competidores de diferentes puntos de la provincia se dieron cita a los pies del Cristo, ubicado en Los Cerrillos, y le pusieron toda la garra y la energía al domingo con un gran número de espectadores.

El evento fue organizado por Alejandro Herrera, fiscalizado por la Asociación Mendocina de Ciclismo de Montaña y que contó con el acompañamiento de la Municipalidad superó las expectativas y los riders se sorprendieron y disfrutaron a pleno el circuito que desde hacía casi 10 años estaba fuera de actividad.

“Vinieron chicos de San Juan, chicos de San Rafael, hubo un chico que vino de Bolivia que vino a correr y gente de acá de Mendoza un montón” comentó el Organizador conocido como “Tetera” y agregó: “Ha sido un verdadero placer, un honor poder haber traído de nuevo esta actividad acá al departamento de Tupungato donde siempre estuvo, solo que hubo un bache de algunos años porque la pista no era del todo segura, y hoy como habrán visto en esta carrera habían chicas, habían niños chicos, había gente que no tenía mucho nivel y sin embargo pudieron correr, pudieron divertirse sobre todo y pudieron disfrutar de todo esto que ha sido una locura de lindo”.

El Intendente Gustavo Aguilera acompañó la tarde y pudo conectar con los competidores visitantes y locales; familias; y además tuvo la dicha de premiar a los tupungatinos ganadores: “Esto es lo que queremos, tener un circuito que lo puedan usar todos los días, todos los tupungatinos, los mendocinos que quieran visitarnos y hoy muy feliz porque en los podios hubo tupungatinos” celebró el mandatario quien también felicitó a todos los corredores del departamento; además ponderó que este tipo de actividades son una excelente oportunidad para el turismo y el desarrollo de Tupungato en esta materia.

En diálogo con el consagrado ganador Ale Mateluna nos expresó: “Estoy muy contento de que en este regreso épico hayamos defendido la casa y espero que se sigan sumando personas, todos los que puedan y quieran andar están invitados a venir, es un circuito que está recientemente modificado para cualquiera que quiera andar”.

Ganadores

-1° puesto Categoría Elite Pro: Alexis Mateluna

-1° puesto Categoría Enduro Elite: Andrés Luconi

-3° puesto Categoría E-Bikes Master: Cristian Cavallaro

Para Tupungato tener la primera carrera del campeonato mendocino de Downhill ha sido un salto clave y se prevé para septiembre una nueva fecha para la cual se tienen altas expectativas.

Resultado de la Copa TETERDH

Categoría Cadetes

1º Lampasona Román

2º Martin Sebastián

3º Mantica Francisco

Categoría Damas

1º Massó Ailem

2º Burgarelli Noelia

3º Yancarelli Emilia

Categoría E – Bikes Elite

1º Najar Marcelo

2º Quiroga Alejo

3º Alba Leonardo

Categoría E- Bikes Master

1º Quiroga Paulo

2º Cañabete Ruben

3º Cavallaro Cristian

Categoría Elite

1º Acevedo Nicolas

2º Olmedo Luciano

3º D’Angelo Enzo

Categoría Elite Pro

1º Mateluna Alexis

2º Paez Juan Cruz

3º Bonanno Martin

Categoría Enduro Elite

1º Luconi Andres

2º Cordon Agustin

3º Savino Matias

Categoría Enduro Master

1º Fernandez Fede

2º Aberastain Oro Peto

3º Della Fazia Fernando

Categoría Junior

1º Richardi Norberto

2º Salinas Nahuel

3º Vergelin Ignacio

Categoría Master A

1º Molina Maximiliano

2º Vecchieti German

3º Perez Cristian

Categoría Master B

1º Lopez Jove Christian “Kittu”

2º Villegas Augusto Federico

3º Aguero Pablo Javier

Categoría Semirigidas Elite

1º Duran Aguirre Joaquin Jhonatan

2º Rodriguez Araujo Lucio

Categoría Semirigidas Master

1º Furlan Gustavo

2º Borgnia Santiago Pasion

3º Nemanic Nicolas

Fuente: Prensa Municipalidad de Tupungato.