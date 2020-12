El verano se hace sentir: hoy la máxima rondará los 35 grados y se esperan tormentas aisladas

by | Dic 29, 2020

Mañana descenderá varios grados la temperatura.

El verano no pasa para nada desapercibido en la provincia. Los días de intenso calor no cesan y hoy martes no será la excepción.

Para esta jornada, la Dirección de Contingencias Climáticas ha pronosticado una máxima de 35ºC y una mínima de 19ºC. Además, habrá “nubosidad variable con tormentas aisladas y vientos moderados del sudeste”.

En cuanto a mañana miércoles, ahí sí podremos hablar de un leve alivio, ya que el organismo anticipa para este día: “mejorando con nubosidad en disminución, descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste”. En esta oportunidad, la máxima estará en 28ºC mientras que la mínima será de 20ºC.