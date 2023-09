Elecciones 2023: este mes los mendocinos eligen gobernador ¿Quiénes son los candidatos?

En esta nota conocé quiénes pueden votar, el padrón y cómo continúa el calendario electoral.

Las Generales se llevarán a cabo el día 22 de octubre, es la fecha fijada para las elecciones generales en la provincia de Mendoza, donde se elegirán los cargos de gobernador, vicegobernador, senadores y diputados provinciales.

Cabe destacar que hay 18 provincias que ya atravesaron elecciones a nivel local para elegir autoridades de forma desdoblada a los comicios nacionales. Entre ellas, hay tres que tuvieron primarias, y que tendrán comicios generales en septiembre. Es el caso de Santa Fe, Chaco y Mendoza.

Las elecciones generales provinciales en Mendoza serán el 24 de septiembre, y los ciudadanos de la provincia elegirán gobernador, vice, 19 senadores y 24 diputados provinciales.

Los candidatos a gobernador en Mendoza son: Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), Omar de Marchi (La Unión Mendocina), Omar Parisi (Elegí Mendoza), Mario Vadillo (Partido Verde) y Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda).

Los comicios locales en Mendoza serán los últimos antes de las elecciones a presidente, que tendrán lugar el 22 de octubre.

Padrón electoral: quiénes pueden votar

Están habilitados para votar en las elecciones de Mendoza 2023 los ciudadanos nativos, por opción y naturalizados, con domicilio en Mendoza, desde los 16 años cumplidos. En tanto, los extranjeros deben contar con dos años de residencia y haberse inscripto en el Registro Provincial Electoral Extranjero.

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral

La Junta Electoral de Mendoza habilitó un sitio web en el que los electores pueden averiguar dónde deben votar. Para acceder a esa información es necesario ingresar a la web, colocar número de documento, género y completar un código de seguridad.

Tras esa verificación, el sistema proporciona el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Qué pasa si no voto

El voto en las elecciones de Mendoza es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. En algunos casos está justificado no concurrir a votar.

Quien no vote tendrá que justificar su ausencia ante la autoridad electoral y si no lo hace deberá pagar una multa. Quienes hayan perdido el documento no podrán votar.

Qué boleta se usa en Mendoza

En las elecciones de Mendoza 2023 se usa la boleta única de papel. Según establece el Código Electoral provincial, las boletas deben estar divididas en columnas y filas de iguales dimensiones para cada partido político, donde figuren los candidatos a los diferentes cargos electivos.

El cronograma electoral

15 de agosto : se dará a conocer el escrutinio definitivo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

: se dará a conocer el escrutinio definitivo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). 2 de septiembre : comienzo de la campaña electoral para las generales.

: comienzo de la campaña electoral para las generales. 17 de septiembre : comienzo de la campaña en medios de comunicación.

: comienzo de la campaña en medios de comunicación. 22 de septiembre: publicación oficial del padrón definitivo.

publicación oficial del padrón definitivo. 27 de septiembre : prohibición de actos públicos que busquen captar el voto.

: prohibición de actos públicos que busquen captar el voto. 1 de octubre : primer debate presidencial obligatorio.

: primer debate presidencial obligatorio. 8 de octubre : segundo debate presidencial obligatorio.

: segundo debate presidencial obligatorio. 20 de octubre : fin de la campaña y comienzo de la veda electoral.

: fin de la campaña y comienzo de la veda electoral. 22 de octubre : elecciones generales.

: elecciones generales. 12 de noviembre : en caso de una segunda vuelta, se organizará el debate presidencial obligatorio.

: en caso de una segunda vuelta, se organizará el debate presidencial obligatorio. 19 de noviembre: posible balotaje.