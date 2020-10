Elecciones de Bolivia en Mendoza: San Carlos y Provincia definieron el lugar para los votantes del Valle de Uco

El intendente Rolando Scanio confirmó a El Cuco Digital que los comicios se llevarán a cabo en el Polideportivo Fortunato Perazzoli.

El próximo domingo 18 de octubre habrá elecciones en Bolivia para elegir presidente, vicepresidente y legisladores. En Mendoza hay cerca de 13.000 residentes nacidos en el vecino país y hasta ayer, había tensión ante la falta de habilitación de las votaciones en la provincia.

Sin embargo hoy jueves, una fuente del Gobierno provincial informó a este medio que los comicios sí se llevarán adelante pero no en las escuelas. “Lo que el Gobierno provincial le ha pedido a los municipios es ver qué lugares al aire libre se pueden habilitar para las elecciones, que cumplan con las medidas para que no se junten todos en las escuelas, además que los establecimientos están cerrados hace mucho tiempo y no son espacios para realizar la votación en este contexto de pandemia. Nunca se dijo que no van a tener lugar, es más, en Luján de Cuyo y Maipú ya tiene espacios al aire libre para ello”.

Respecto al Valle de Uco, el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, confirmó a El Cuco Digital que ya está definido el lugar para los votantes de toda la región.

“Ya está arreglado; ayer al mediodía estuvimos charlando con el Gobierno provincial; Cesar Biffi es la persona que está encargada de esta situación. Nosotros le ofrecimos el espacio del Polideportivo Municipal Fortunato Perazzoli, que precisamente está muy cerca de la escuela Fuerte San Carlos, que es la que originalmente se había elegido para las votaciones; está a cinco cuadras así que no dificultaría demasiado el traslado de la gente”, anunció el mandatario sancarlino.

Seguidamente añadió que ya tienen “todo organizado; la Policía va a hacer el tema de control de seguridad, nosotros les vamos a brindar el espacio y la gente de Preventores va a hacer una recorrida por el lugar, un lugar amplio donde pueden estar al aire libre sin ningún tipo de inconvenientes y votar tal cual como se ha estipulado”.

