Emanuel Bonaccorso se postuló con su disco “Ofrendas para el Universo” a los Premios Gardel

El sancarlino destacó que trabajó dos años en la producción del disco y luego, se metió a un estudio de grabación y quedó listo.

Emanuel Bonaccorso está viviendo un gran presente profesional y en las últimas horas postuló su último disco “Ofrenda para el Universo” a los Premios Gardel.

Leer también: El nuevo disco de Emanuel Bonaccorso fue declarado de interés departamental por el Concejo Deliberante de San Carlos

El cantautor nacido en La Consulta, radicado hace más de 10 años en la Ciudad de Buenos Aires, presentó su álbum en varias categorías: Mejor Álbum Canción de autor, Álbum del año, Ingeniería de grabación, Mejor Diseño de Portada, Canción del Año: “Luna Creciente”, Mejor videoclip corto: “Boomerang”.

El consultino, habló con El Cuco Digital y dijo que hace tiempo viene postulando canciones, sin embargo, “nunca le había dado mucha importancia”. Seguidamente, siguió: “A este se me ocurrió contar que lo había postulado por que me llevó mucho trabajo, es muy sentido, 20 músicos estuvieron trabajando, así que en general la idea fue decirlo para que la gente me acompañe a ver qué puede pasar. Es un disco que quiero mucho, lo defiendo por que creo que está bueno de todos lados. Es un disco que estuvimos dos años en la producción hasta que nos metimos a un estudio y lo grabamos. Tiene un trabajo minucioso, por eso se ha postulado”.

Por otro lado, Bonacorso invitó a quienes no lo han escuchado a poder hacerlo ya que “es una obra bellísima”.