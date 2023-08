Emiliano Castillo, el tunuyanino que ganó el concurso “Noche de luz y fuego 2023”

El artista plástico ganó el primer puesto en un original concurso organizado por la Municipalidad de Guaymallén. Es por eso, que Antonella Escobar de El Cuco Digital entrevistó a Emiliano quien contó cómo fue la realización de su obra.

Durante dos noches de un gran despliegue creativo, se expusieron diez esculturas lumínicas de diversos artistas locales, entre ellos Emiliano Castillo. La edición 2023 tuvo dos proyectos ganadores, elegidos bajo distintas modalidades. El jurado otorgó felizmente el primer premio de $150.000 al artista Emanuel Castillo quien presentó su obra LUMINOGRAMA.

Emiliano de 36 años, se dedica a la pintura desde los 14 donde realizó sus primeros cuadros, además, estudió en la escuela artística de La Consulta una introducción al arte, cerámica y a la pintura, tiempo después entró a la Universidad Nacional de Cuyo, en dos etapas concluyó la carrera el año pasado y hace poco tiempo se recibió como profesor de Artes Visuales.

Es por eso, que Antonella Escobar de El Cuco Digital entrevistó a Emiliano quien contó sobre sus emociones en el concurso y de qué se trata su obra.

Foto Emiliano

¿Desde hace cuánto tiempo le interesó el arte?

Desde un primer momento me interesó el arte figurativo clásico, renacentista, barroco y después el arte impresionista, de a poco he ido aprendiendo las distintas variantes que hay del arte y en las redes uno se va nutriendo, es por eso, que no cuento con algún artista referente sino un poco de cada uno. Me gustan los artistas italianos y sobre todo los de flamencos.

Además de realizar obras ¿Tiene algún pasatiempo?

Practicaba violín durante muchos años, tocaba en bandas de folclore y de rock, hace un par de años que ya no me dedico tanto ahora lo toco más como hobbie, pero siempre está la música presente.

Anteriormente ¿Ya se había presentado en otros concursos?

Este concurso hace ya más de 4 años que se viene realizando y yo me presenté en 3 ediciones, la primera fue en 2020, la segunda en el año 2022 y la tercera que fue la vencida este año, que tuve encima la suerte de haber ganado.

¿Cuáles eran sus expectativas y qué emociones experimentó?

Siempre tengo expectativas de ganar un premio o alguna mención y eso a veces desemboca en una frustración ya que uno siempre quiere estar entre los ganadores. A veces se le tiene fe a la obra, no resulta premiada o mencionada y puede pasar que uno se frustre pero lo importante es no dejar de participar y seguir intentando.

Estaba muy nervioso con muchas expectativas y en un momento dije mejor no voy a esperar nada para no tener ese choque emocional.

El dinero que ganó en el concurso ¿Será utilizado para continuar con sus obras?

El dinero es para invertir en material y seguir produciendo, para además tener tiempo para seguir produciendo ya que realizar arte es bastante caro, los materiales hoy en día están carísimos.

¿Cuáles son sus próximas metas?

Actualmente, me he presentado en varias convocatorias asique estoy esperando los resultados y mi meta es ir apostando al arte, seguir produciendo y tratar de llegar cada vez más lejos. Una meta también que sería bueno es poder ganar un premio a nivel nacional por lo cual hay que seguir intentando, produciendo y no dejar de trabajar.

¿De qué se trata la obra LUMINOGRAMA?

Es una obra pensada para ser creada por público y consiste en un bastidor de manera con un lienzo estilo cuadro, pero en blanco y tres fuentes de luces, y en el otro lado en la zona del medio un hule transparente donde la gente podía pegar acetato transparente y proyectar sombras a través del lienzo.

Es una obra interactiva donde la gente tenía una mesita con todos los acetatos de color, cintex, tijeras, fibrones y distintos elementos que podían intervenir en la obra a gusto y placer, entonces ahí se fue creando a medida que la gente participaba en la obra.

Es decir, fue una obra que durante el evento estuvo en proceso y fue finalizada a medida que la gente fue participando. Lo lindo de ese momento es ver que todas las personas tienen capacidades artísticas y ahí es cuando la gente lo va descubriendo.