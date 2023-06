En el Día del Periodista conversamos con Libby y Jorge, parte del equipo de El Cuco Digital: su historia y vivencias

Por Antonella Escobar.

Ella vive en Las Heras, pero cada día se conecta de manera virtual con el Valle de Uco para estar al tanto de cada novedad; él, en tanto, es quien recorre las calles de la región y llega a cada lugar para tener la información de primera mano. Hoy, en su día, los conocemos.

Desde 1938, todos los 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista, establecido por el Primer Congreso Nacional de Periodistas en conmemoración al aniversario de la fundación en 1810 de la “Gaceta de Buenos Aires”.

En el marco de dicha jornada, que nos demanda recordar y revalorizar la labor periodística, es importante también destacar que El Cuco Digital fue el primer diario digital en la región del Valle de Uco , que nació hace 12 años aprovechando las nuevas tecnologías, que permitían hacer noticias todos los días, sin la necesidad de usar el papel.

Actualmente el medio está integrando por un gran equipo de profesionales, entre ellos Libby Rose y Jorge García, dos compañeros que constantemente evolucionan y trabajan desde la amabilidad, empatía y responsabilidad. Es por ello que los entrevistamos para que cuenten su historia y cómo fue creciendo el amor hacia su profesión, entre otras cosas.

Libby Rose

¿Hace cuánto trabajas como periodista?

Trabajo hace 6 años como periodista en El Cuco Digital

¿Cómo te empezó a interesar el periodismo? ¿Por qué sos periodista?

Siempre, desde chica me ha gustado escribir, contar historias; solía escribir poesía que tendré escondida por ahí ja.

¿Qué es para vos el periodismo?

El periodismo es el nexo entre los organismos públicos y privados y la sociedad. Es una gran responsabilidad y un arma de doble filo. Al mismo tiempo, es el medio para contar lindas historias. También, además de responsable, el periodismo debe desmenuzar y ser elocuente para poder llegar a todo el público que lee o escucha con lo que estamos informando.

¿Y por qué crees que es importante?

Creo que es importante porque los medios le deben llevar información a la gente. Uno no puede sentarse y escribir llanamente lo que le parece que pasó. Hay que tomar la profesión con mucha responsabilidad, investigar cada caso, elegir con precisión las palabras que escribimos. Obviamente somos libres de dar nuestra opinión, pero en este caso es muy importante ser responsable sobre qué y cómo lo decimos, pues los medios son formadores de opinión.

¿Crees que es mejor el periodismo actual o el anterior, cuando era todo impreso?

Creo que antes había un mayor trabajo investigativo, que la instantaneidad actual no lo permite. Sin embargo, los medios actuales justamente nos acercan la información al instante, a cada minuto, con un click podemos enterarnos lo que pasa en cualquier otro país y tenemos acceso a decenas y cientos de informaciones, así que por esos motivos me quedaría con el periodismo actual.

¿Cómo es ser periodista en el Valle de Uco?

A diferencia de lo que muchos creen, ser periodista dentro de una región pequeña a veces, o casi siempre, no es fácil. Pese a que nos informamos por fuentes oficiales e investigamos cada hecho de la forma más completa posible, el informar a comunidades siempre implica que alguien “va a saber más que uno mismo”, siempre alguno tiene otra versión, o hasta propios vecinos involucrados en algún caso policial, por ejemplo, han hecho amenazas por alguna nota en la que ni siquiera se los nombra, o por ahí alguno que otro se queja porque se destacó a algún otro vecino.

Fuera de eso, ser periodista, por la propia cercanía, implica aún más responsabilidad que la de un medio masivo; nosotros somos los responsables en primer término de comunicar a la gente de la región sobre los hechos policiales, sobre hechos nacionales y provinciales con injerencia en la región, que por supuesto adecuamos para informar de la mejor manera posible a nuestros lectores; somos los responsables de ver y contar historias fascinantes que nos permite la cercanía con el pueblo.

Jorge García

¿Hace cuánto trabajas como periodista? ¿Cómo te empezó a interesar el periodismo?

Soy periodista por gusto y elección; mi madre quería que sea docente para seguir sus pasos.

En los medio empecé a trabajar en 2012 septiembre de la mano de Marcela Hinojosa, cuando era ella profesora de práctica en Comunicación Social

El periodismo siempre me gustó, el periodismo deportivo sobre todo. De chico jugaba a hacer coberturas de partidos, vivía en una finca y mis jugadores eran los carbones de la estufa de mi abuela. Cuando estudié periodismo deportivo más me enamoré de la profesión porque conocí otros deportes y hoy creo que conocer la historia del deporte fue algo que más me enamoró de la profesión.

Hoy tengo un problema: hace años que descubrí lo policial y también me encanta y estamos trabajando para una futura profesionalización en materia policial.

¿Qué es para vos el periodismo?

El periodismo para mí es todo; me levanto informándome: noticieros, radio. El día a día mío es buscando la noticia

¿Y por qué crees que es importante?

Es importante porque la gente tiene que estar informada, debe saber qué pasa y qué hacer.

¿Crees que es mejor el periodismo actual o el anterior, cuando era todo impreso?

Yo me forme prácticamente en la era digital, entonces para mí lo digital es lo mejor.

¿Cómo es ser periodista en el Valle de Uco? ¿Y por qué eres periodista?

Creo que hay dos palabras que me definen y creo que con esas dos palabras he podido hacer toda la carrera que tengo. Primero la “humildad”, no olvidarme de dónde salí y cómo salí, y la “predisposición”, si vos haces lo que te gusta vas a estar siempre predispuesto, así que es los pies sobre la tierra, saber quién soy, de dónde vengo, no perder la humildad, siempre de la misma manera y la predisponían; creo que con esas dos cosas he llegado muy lejos y son dos herramientas que utilizo siempre y con las que se hace fácil el periodismo en el Valle de Uco, en la provincia, a nivel nacional y creo que incluso a nivel internacional.