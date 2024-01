En el Día del Reportero Gráfico entrevistamos al tunuyanino Alex Nina

Por Jorge García.

Todos los 25 de enero, en nuestro país se conmemora el día del reportero gráfico en memoria de José Luis Cabezas. Es por eso, que El Cuco Digital entrevistó a Alex un fotógrafo y reportero tunuyanino donde contó su pasión por captar momentos.

Desde el 13 de octubre del año 1997, en Argentina se conmemora el Día del reportero gráfico, la fechase estableció, en memoria de lo que fue uno de los crímenes más resonantes de la historia policial de Argentina.

Crimen de José Luis Cabezas

José Luis Cabezas

El día viernes del 25 de enero de 1997, José Luis Cabezas, quien era reportero gráfico de la Revista Noticias, fue asesinado en una zona rural de Madariaga, su cuerpo apareció esposado en el interior de su propio auto, el cual también había sido calcinado, luego en los exámenes que se le realizaron en la morgue judicial de La Plata, donde se comprobó que tenía una herida de arma de fuego en la cabeza.

José Luis, junto a otro compañero de trabajo, estaba trabajando en aquel tiempo para la Revista Noticias, realizando la cobertura de la temporada de verano en Pinamar, en ese momento logró ser el primer fotógrafo en retratar a Alfredo Yabran, un empresario muy poderoso de la época, con vinculación al gobierno del entonces presidente Carlos Saúl Menem.

Además de los vínculos con el gobierno, Yabran que manejaba un perfil muy bajo y prácticamente no había registros fotográficos, también se lo señalaba como el líder de una banda que atreves de sus empresas, manejaba tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

La fotografía, que le tomó Cabezas, al empresario Alfredo Yabran

Yabran cuando fue acusado y señalado por el crimen de Cabezas, se ocultó y se mantuvo prófugo de la justicia y cuando fue descubierto en una estancia del distrito de Pehuajó, se voló la cabeza con un disparo de escopeta, la policía ya lo tenía rodeado.

Por este terrible hecho que sucedió en nuestro país, se conmemora todos los 25 de enero, el día del Reportero gráfico.

Alex Nina: un reportero gráfico tunuyanino

En este marco de conmoración, desde el Cuco Digital, destacamos el profesionalismo y el compromiso que lleva adelante día a día Alex Nina, un reportero gráfico de que Tunuyán.

“Realmente desde chico siempre me gustó mucho la fotografía, recuerdo que yo era muy pequeño y a mi casa llegaban esas cámaras con rollos descartables de 12 o 24 fotos, yo agarraba la cámara y sacaba fotos a mi familia”, recordó Alex Nina.

Con el paso del tiempo, su amor por la fotografía solo creció. Hace 14 años, Alex pudo comprar su primera cámara profesional, una Nikion D3200. “Con eso terminé descubriendo la pasión y el amor por la fotografía”, dijo.

Hoy, Alex continúa capturando momentos a través de su lente, compartiendo su amor por la fotografía con el mundo.

“Lo más lindo que me ha pasado con la cámara de fotos, fue retratar eventos, recuerdo un casamiento donde los novios, si no todos los invitados te transmitían una energía muy linda que te daban ganas de seguir trabajando”.

“Como reportero gráfico siempre he trabajado con mucha pasión, entonces es muy difícil encontrar algo que no me gustó hacer, creo que lo más difícil para mí ha sido sacarle fotos o retratar botellas”, confesó Alex Nina.

Alex Nina

“La cámara a mí me ha permitido conocer lugares que nunca imaginé, la cámara te permite tener ciertos privilegios, a mí me ha tocado estar en primera fila de muchos actos o acontecimientos muy importantes y eso me gusta mucho”.

“Por último te digo, si bien esto es un trabajo, gracias a la cámara de foto, he encontrado muchos amigos y eso creo que es el premio más grande que he podido cosechar hasta el momento”, finalizó Alex Nina.