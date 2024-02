En el Día Internacional del Camarógrafo, entrevistamos a Nino García un referente en la profesión en Valle de Uco

Por Jorge García

“Llevo casi 20 años trabajando con la cámara y es algo que amo de verdad”, afirmó en comunicación con El Cuco Digital.

Hoy, 20 de febrero, se celebra el Día Internacional del Camarógrafo y en ese marco destacamos la tarea que realiza, desde hace 17 años, Miguel Ángel García, un referente de la profesión en el Valle de Uco.

En dialogo con El Cuco Digital expresó que su profesión empezó hace 17 años con “esas cámaras de antes y que pesaban un montón, las que se colocaban en el hombro, era grabar y volver al canal para sacar la cinta para que se pueda descargar”, comentó Nino García.

Además, el actual camarógrafo de CTC y TVA Valle de Uco agregó: “ojo hoy tenemos tecnología de primera, pero nos siguen pasando algunas cosas como pasaba antes, a veces las notas salen sin audio y hay que hacerlas de vuelta, en este tiempo si es más fácil porque puedes chequear en el momento, pero anteriormente era más complicado porque si se grababa mal recién te dabas cuenta en el estudio”.

Su experiencia como camarógrafo ha permitido que recorra un montón de lugares y viva momentos como policiales, políticos, deportes “de todo lo que te puedes imaginar, yo lo he retratado con el lente de la cámara”, dijo Nino García.

Seguidamente expresó: “Gracias a la cámara, he podido estar en lugares que nunca imaginé o he podido estar a centímetros de grandes figuras como lo son un presidente, un futbolista, estrella, entre otros”.

“Esta profesión es muy linda y con el paso de la tecnología siempre vas aprendiendo cosas nuevas, hoy ya son anécdotas aquellas notas donde se nos atrancaba la cinta y teníamos que volver a llamar al entrevistado, en aquel momento era muy grave que nos pase eso porque te quedas sin material, pero hoy lo recuerdas y te reís”.

“Lo mejor que tiene esta profesión son muchas cosas, no me puedo quedar con algo nada más, todos los días es algo nuevo y eso me gusta mucho”.

García expresó que lo que más le ha costado hacer es registrar imágenes de accidentes con personas fallecidas, incendios y “tomar imágenes sobre un hecho donde atacaron a un compañero y que terminó muriendo, casi 30 años trabajando juntos y de repente tuve que tomar imágenes”.

“Trabajar de esto, es mi vida, yo como persona trato de todos los días aprender cosas nuevas para seguir mejorando día a día, les agradezco a todos mis compañeros de trabajo que tengo ahora, porque la verdad que con ellos se aprende todos los días algo y también a todos los que pasaron por la empresa porque de ellos también saque cosas muy importantes en todo estos años”.

“Me pone muy orgulloso que el trabajo que yo hago, sirva para que muchas personas se puedan informar o conocer de lo que está pasando en la actualidad”, finalizó Miguel Ángel “Nino” García.