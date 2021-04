En el Día Mundial de la Salud reconocemos a Bárbara, jefa de guardia del Hospital Las Heras: “Acá hay equipo”

Por Estefanía Tello

Actualmente la profesional tiene a cargo a 30 médicos y cumple otras funciones. ¿La conocemos?

Hoy 7 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud con motivo del aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Se funda con la misión de alcanzar el grado más alto posible de salud para todos los pueblos. El tema elegido por la OMS para este 2021 es “Construir un mundo más justo, equitativo y saludable”.

En el marco de dicha jornada, a través de entrevistas, iremos conociendo a diferentes profesionales que han estado y están al frente de la línea de batalla dándole pelea a este virus que llegó al mundo y cambió la historia. El coronavirus ha golpeado muy fuerte a las comunidades, pero muchos han encontrado ayuda y alivio al experimentar la atención de los buenos profesionales de salud.

En esta oportunidad reconocemos a Bárbara Lavanderos, jefa del Servicio de Guardia General del Hospital Gral. Las Heras en Tupungato.

-Bárbara, contanos ¿hace cuánto qué sos doctora?

Desde el año 2012, hace 10 años.

-¿Hace mucho trabajas en el Hospital Las Heras?

Desde el año 2013.

-¿Cómo describirías este año que pasó, cómo ha sido?

Ha sido muy difícil; de pronto por marzo del 2020 nos encontramos ante una pandemia, de consecuencias desconocidas, con una gran incertidumbre sobre las medidas que debíamos adoptar para controlar el contagio, leyendo y estudiando protocolos que iban cambiando día a día, dejando a nuestras familias preocupadas, extrañándolas y sin acercarnos por miedo al contagio, fabulando día a día sobre cuándo y cómo íbamos a volver a la normalidad, que solo era algo pasajero, que todo iba a seguir como todos los días, trabajando juntos, pero no fue así. Muchos de nuestros amigos y colegas se tuvieron que ir a sus casas a resguardar su salud de este virus incierto, con sus caras tristes dejándonos al frente de esta batalla que estaba empezando.

Se comenzó a preparar un sistema sanitario para atender la inminente llegada de pacientes; nuestro Hospital que es chiquito y de baja complejidad se encontró con dos guardias, con equipamiento más complejo para sostener pacientes de mediana y alta complejidad, capacitándonos en la utilización de los mismos, aprendiendo día a día, pero el recurso humano tuvo que ser el mismo; ha sido un año extremadamente duro, horas de trabajo interminables, adaptándonos a la falta de recursos y sobre todo en contacto continuo con el sufrimiento humano y en ciertas ocasiones poniendo en riesgo nuestra propia vida. Pero la medicina es una vocación que nos da muchas satisfacciones y a la vez requiere de muchos sacrificios, pero sale esa fuerza de realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible, reinventándonos día a día como equipo de salud.

–¿Cuál ha sido tu rol en el Hospital frente a la pandemia?

En la actualidad soy jefa del Servicio de Guardia General -guardia Covid y no Covid-; tengo a cargo 30 médicos (clínicos, ginecólogos, pediatras, cirujanos) a los cuales agradezco infinitamente que estén a mi lado, que todos los días le pongan esas ganas de elegir el Hospital Las Heras, de viajar kilómetros para compartir esas guardias interminables, este estrés constante; somos una familia que nos acompañamos, nos divertimos, reímos, lloramos, extrañamos, peleamos; pero a la larga nos volvemos a elegir, con defectos y virtudes, porque somos humanos. También soy coordinadora del seguimiento de pacientes Covid positivo en domicilio junto a un equipo de médicos de excelencia, esos amigos y colegas que tuvieron que irse a su casa; todos los días me demuestran que su trabajo es muy importante y el estar detrás del teléfono siendo una contención para el paciente se valora desde todos los puntos de vista. Además, soy la encargada de la internación de pacientes positivos y sospechosos de SARS – Cov 2 en el Hotel Turismo que la Municipalidad de Tupungato puso a disposición de la comunidad y de sistema sanitario para la contención de aquellas personas que no podían cumplir el aislamiento social y preventivo en sus hogares.

Creo que el rol más importante ha sido trabajar con compromiso y responsabilidad, ayudándonos como equipo de salud a afrontar este desafío llamado pandemia. El estar presente en cada lugar, momento y situación como una palabra, una llamada, un abrazo, un beso, una escucha, una decisión, nos permite reencontrarnos con la otra parte de la medicina que es la del corazón.

-¿Cómo se preparan para la segunda ola?

Con los mismos miedos e incertidumbres que la primera; con un poco más de experiencia y confiando en que la comunidad será más responsable en el cuidado personal, familiar y del sistema sanitario, que con la ayuda de cada uno se podrá pasar esta segunda ola, es por eso que CUIDAR, CUIDARSE y CUIDARNOS es una necesidad imperiosa en estos tiempos. La vida es una sola, es un tiempo que se les pide para poder seguir disfrutando de ella. No queremos perder más colegas, amigos, familia y seres queridos.

Compañeros de trabajo

-Si tuvieras que dejarles un mensaje a tus colegas, ¿qué les dirías?

Les estoy eternamente agradecida porque sin ustedes, su dedicación, esfuerzo, empatía y paciencia jamás hubiéramos pasado este año de pandemia. Un día seremos historia y los aplausos pasarán y habremos estado trabajando como el equipo que somos. Todavía nos queda mucho más por recorrer, sigamos, no bajemos los brazos; la angustia y el dolor que hemos pasado nos tiene que fortalecer. Vamos que acá hay equipo, en memoria de nuestro mejor ejemplo el doctor Bustos.