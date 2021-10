En San Carlos se aprobó el Presupuesto en una picante sesión: una concejal hasta renunció a su partido

Cambia Mendoza, amplia mayoría en el recinto, dio el visto bueno al proyecto del Ejecutivo que contempla un gasto de más de $2 mil millones. Carmen Caraballo se fue de Nuevos Rumbos y continuará como edil independiente, según expresó.

El pasado 20 de octubre ingresó al Concejo Deliberante de San Carlos el Proyecto de Presupuesto 2022 , enviado por el Ejecutivo Municipal, que contempla un gasto total de $2.112.000.000 para el ejercicio del próximo año.

A ocho días de la presentación de la propuesta, este jueves por la mañana el Poder Legislativo llevó a cabo su tratamiento en el marco de una sesión “picante”, de la que participaron candidatas y candidatos de otros espacios políticos, integrantes de organizaciones sociales-ambientales y jóvenes militantes, entre otros. Por amplia mayoría, el oficialismo (Cambia Mendoza) logró aprobar el Presupuesto con la incorporación de dos nuevos artículos, propuestos por Agustina Testa y Ángeles Sara, mientras que las propuestas realizadas por los concejales de la oposición, Juan Torres y Pedro Fernández (Frente de Todos), fueron rechazadas.

Es importante destacar que el Presupuesto se divide en dos: $1.378.307.896 destinados a erogaciones corrientes (gastos de personal, gastos en bienes y servicios, etc), y $733.692.104 destinados gastos de capital y otras (gastos en bienes cuya vida útil es mayor a un año como adquisición, obras, etc).

Por otro lado, contempla un endeudamiento en dólares de hasta USD 2.000.000 para el financiamiento de proyectos de obras públicas de diferente tipo; también, un préstamo del Banco Nación de hasta $50.000.000 para financiar la ampliación y renovación de flota.

En cuanto a soluciones habitacionales, se destinarán $50.000.000 para el Programa “Mejoramiento del hogar en San Carlos”, que consistirá en financiar la mejora, ampliación, refacción y/o terminación de los hogares de habitantes sancarlinos.

Concejal renunció a su partido

La sesión de hoy en HCD del departamento valletano sin dudas no fue una más. En el recinto, además de los concejales, se convocaron diferentes personas con motivo de visibilizar su descontento con el Presupuesto presentado por el Ejecutivo, entre ellas habían candidatas y candidatos a concejales de diferentes espacios políticos, militantes e integrantes de organizaciones socioambientales, entre otras.

Entre los presentes estaba Edgardo Abraham, fundador y dirigente del partido departamental Nuevos Rumbos, espacio que hace dos años ganó una banca en el Concejo representada por Carmen Caraballo, quien durante su periodo ha sido afín a Cambia Mendoza, sin embargo, en esta oportunidad, a pedido de NR, votó en contra del Presupuesto, pero no conforme con ello, renunció al sello local. “Desde este momento renunció al partido Nuevos Rumbos; nadie me va a impulsar desde una radio”, expresó finalizando la sesión Caraballo, haciendo alusión a las declaraciones que Abraham hizo a través de medios de comunicación locales donde aseguraba que la concejal iba a votar de manera negativa. “Desde este momento me considero independiente; solo recibiré el mandato del pueblo que me votó y me hizo estar acá. De ahora en más, señor asesor del cuerpo, me tendrá que decir lo que tengo que hacer”, sentenció.

Aquí el presupuesto completo (sin los 2 artículos incorporados hoy):