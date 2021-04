“En su boca no hay razones aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres”

Por edición El Cuco Digital

Una de las industrias que más creció en el último año se niega a dar a sus trabajadores un aumento que siquiera roce la canasta básica. Más allá del tironeo con los empresarios, es triste el silencio de todo el arco político en relación a la situación de los obreros vitícolas y su reclamo.

Este 30 y 31 los obreros vitivinícolas se convocaron a un paro de actividades en reclamo por mejoras salariales. En este sector, el trabajador de viña recibe de bolsillo $22.231 y de bodega $26.585, siempre y cuando estén mensualizados: la realidad es que, aún cuando los trabajadores estén “en blanco”, la mayoría no son mensualizados, sino jornalizados, es decir que, solo se les pagan los días trabajados. En general, nunca se trabaja el mes completo, ya que las tareas agrícolas dependen del factor “tiempo”, es decir que cuando el clima no ayuda, los primeros perjudicados son los obreros, que no cobran su día de trabajo. El paro de actividades y las protestas por parte de los obreros vitivinícolas se resume en el pedido de aumento en los haberes: solicitan un aumento del 100 por ciento, mientras que la patronal ofrece un 30 por ciento de aumento, escalonado durante el 2021.

El reclamo de los trabajadores de viña y bodega se hizo sentir con el paro de actividades y el corte pacífico de algunas rutas. La medida afectó el trabajo de cosecha, y sobre todo, los ingresos a las bodegas. Por las acciones, más de una decena de organismos que nuclean a productores y bodegueros se quejaron, enviando un comunicado a algunos medios de comunicación, en relación “al perjuicio sufrido en plena cosecha”. Al finalizar el primer día de paro, el gobierno dictó la conciliación obligatoria, y aunque en las primeras horas de hoy (31) continuaron las medidas de fuerza, en el transcurso del día se levantó la medida de fuerza.

El reclamo de los trabajadores se basa en dos aspectos: el primero es que, los sueldos no llegan ni a la mitad de la canasta básica, y el segundo, es que el sector vitivinícola ha sido uno de los más beneficiados en el último año. La industria del vino ha tenido un crecimiento significativo tanto en las exportaciones y en el mercado interno, mejorando no solo los volúmenes vendidos, sino alcanzando un aumento en los precios de más del 192%.

ALGUNOS DATOS DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN EL ÚLTIMO AÑO

-“Si hablamos de exportaciones, Argentina encabeza el top 15 de exportadores en volumen. El país mostró un incremento del 52% en volumen exportado en el período enero-junio en comparación 2019/2020. Esto convierte a la Argentina en el único país sudamericano en registrar un aumento en volumen de vino exportado” (www.argentina.gob.ar/noticias/)

-“El consumo de vino aumentó 6,5 por ciento en 2020 en Argentina lo que derivó en un incremento del consumo per cápita a un promedio de 21 litros según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Se vendieron 83 millones de litros más que en 2019, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Argentina exportó 395 millones de litros y escaló varios puestos en el ranking mundial.

Las exportaciones de vinos argentinos alcanzaron en 2020 los 395 millones de litros, lo que significó un crecimiento de 26,7% en comparación con el año anterior, y el volumen exportado más alto de los últimos 12 años, según un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).” (www.cronista.com)

“El consumo de vino tuvo en 2020 la mayor suba en cinco años

Se trata del crecimiento más importante desde el 2016. El 2020 cerró con un consumo per cápita de 21 litros.

El año 2020 cerró con un repunte en el consumo de vinos en el mercado interno del 6,5% respecto del 2019, esto representa 57 millones de litros más que el año anterior. Sin embargo, cabe destacar que en los 12 meses del año pasado se vendieron 943 millones, lo que marcó el volumen más alto de los últimos 5 años. Estos datos se desprenden del Laboratorio estadístico del Instituto Nacional de Vitivinicultura. (…) Durante el 2020 las cosas cambiaron y el consumo per cápita alcanzó los 21 L.” (www.argentina.gov.ar/noticias)



“El precio del vino subió el 192% en un año, el mayor de los últimos cuatro años

El año pasado, para esta época, el litro de vino, en la franja de los comunes, rondaba los 12 pesos y ahora hay operaciones a 35 pesos el litro, es decir que la variación interanual es del 192%.

Para el que tiene vino en su poder, el negocio en el último año ha sido mejor incluso que otras variables de la economía. Sin ir más lejos, la inflación en los últimos doce meses, con los datos a febrero, fue del 40,7%, según dio a conocer el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec).

Otro indicador, como el precio del dólar oficial, también tuvo un crecimiento mucho más bajo. En marzo del 2020 costaba 66,15 pesos, mientras que ahora ronda los 97,34 pesos, una variación del 47,1%”. (www.ecocuyo.com)

MÁS PARA UNOS POCOS, POCO PARA MUCHOS

Todo el trabajo del campo lo realizan los obreros. Toda la uva que llega a las bodegas ha sido cultivada y cosechada por esas personas que, a duras penas, sobreviven con lo que ganan. La transformación de la uva en vino, también está regada con el sudor de los obreros vitivinícolas. Qué paradoja que mientras nos vanagloriamos por tener los mejores vinos del mundo, los que realmente los producen, están al borde de la indigencia. Qué triste que se discuta si la vendimia tiene que tener reina o no, mientras mujeres jóvenes y viejas se rompen el lomo en las tareas de la viña por dos pesos que no alcanzan ni para el pan, mucho menos para pagar el internet para que los chicos hagan las tareas. Qué lamentable que ni un solo político, ni siquiera por demagogia, levantara la voz para que sonara un poquito más fuerte el reclamo de los obreros vitivinícolas. La verdad, es como dice el Martín Fierro “En su boca no hay razones aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres”.