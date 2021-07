En todas las sedes de OSEP del Valle de Uco ya se realiza el test de VPH: cómo anotarse

Por Estefanía Tello

Fabiana Rizzanti, médica tocoginecologa, explica cómo se realiza el examen médico y cuáles son los beneficios de hacerse este control ginecólogo.

En todas las sedes de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) del Valle de Uco, se comenzó a realizar el test de VPH con el fin de prevenir el cáncer de cuello uterino.

Fabiana Rizzanti, medica tocoginecologa de OSEP, en Eugenio Bustos, en comunicación con El Cuco Digital, explicó que “el HPV es el Virus del Papiloma Humano que se transmite por contacto sexual y se asocia en un 99% al cáncer de cuello uterino”.

Existen diferentes VPH: están los de bajo riesgo que pueden provocar lesiones benignas como verrugas genitales y no se relacionan con el cáncer, y VPH de alto riesgo, que se relaciona con lesiones precancerosas que si no son detectadas y tratadas a tiempo pueden evolucionar lentamente al cáncer de cuello de útero y en otras zonas del cuerpo, como el ano, la vulva, el pene, la boca y la faringe con menor frecuencia.

Por tal motivo, la doctora expresó que es muy importante trabajar en la prevención. “Esto se logra realizándose estudios que permitan detectar a tiempo las lesiones que puedan generar cáncer. Sobre todo porque la mayoría de las mujeres y los varones tendremos contacto con el virus en algún momento de nuestra vida, pero como es difícil saber cuándo fue el primer contacto, ya que puede detectarse después del contagio, es importante hacerse un examen”.

Por otro lado, la médica en tocoginecología destacó que “muchas de estas infecciones, casi el 90% son transitorias y el sistema inmunológico se encarga de controlarlas y luego, desaparecen en un periodo de 2 años aproximadamente. Esto ocurre habitualmente en las mujeres menos de 30 años. Por eso, luego de esa edad, recomendamos que se sometan al test de VPH”.

“El test de VPH es un método de prevención que permite hacer detección de aquellos virus que con el tiempo pueden producir cáncer de cuello de útero. Tiene una sensibilidad mucho mayor que la del Papanicolaou (PAP) ya que la técnica consiste en identificar el ADN del virus en las células convirtiéndolo en un método muy efectivo para disminuir la incidencia y mortalidad del cáncer”, agregó Rizzanti.

Seguidamente, la profesional de la salud explicó cómo se realiza: “Es una técnica muy sencilla que demora pocos minutos. Con la paciente en posición ginecológica, se coloca el especulo y se realiza la toma de muestra de células para el test y al mismo tiempo se realiza el PAP”.

“Luego, se pueden obtener los resultados con dos opciones: una puede arrojar que el test sea negativo, es decir que la paciente no sea portadora de ningún VPH de alto riesgo y en este caso no será necesario realizar la lectura del PAP ya que no hay posibilidad de desarrollar lesiones precancerosas. Si el resultado dio negativo se deberá realizar nuevamente el test dentro de 5 años. Además, por ese periodo de tiempo tampoco será necesario realizarse el PAP”, detalló.

“Y, por otro lado, si el resultado dio positivo, es decir, que la paciente sea portadora del VPH de alto riesgo, no significa que tenga cáncer, sino que se deberá hacer una lectura de PAP para buscar una lesión que puede estar o no. En caso de que haya una lesión en las células, haremos una colposcopía para evaluar si es necesario realizar biopsia y según el caso, definir luego el tratamiento o control. Si no se encuentra ninguna lesión celular en el PAP, se recomienda realizar nuevamente el test a los 18 meses”.

Por último, Fabiana Rizzanti aclaró que “el cáncer de cuello de útero es totalmente prevenible y realizar los controles ginecológicos es fundamental para detectar lesiones que con el tiempo puedan convertirse en cáncer. Por eso si tenés entre 30 y 65 años y sos afiliada a OSEP te invitamos a realizar el test de VPH ya que se realiza en todas las sedes del Valle de Uco. Para obtener tu turno podes llamar al 0810-810-8537 opción 5 o a través de la APP OSEP móvil”.