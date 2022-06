“En Valle de Uco sumamos más de 500 personas en lista de espera. Esto va a llevar meses ponerlo al día”

Así lo expresó Paulo Gonzalez, coordinador del Ministerio de Salud en la región al ser consultado sobre la reanudación de las cirugías en el Scaravelli, lo que sucederá en los próximos días.

El pasado martes, tras más de 100 de conflicto paritario, el Gobierno de Mendoza alcanzó un acuerdo con los anestesistas, normalizándose así el servicio de anestesia en todos los efectores públicos de la provincia y reincorporándose los profesionales prestadores de este servicio.

Tras el consenso llegado por las partes, también se decidió habilitar el turno vespertino para aplicar el plan de recuperación de las cirugías y la ampliación del servicio por productividad.

Además, se fortalecerá y se ampliará el sistema de residencias en esta especialidad y se normalizará la situación de los residentes de este año, aumentará su formación y se abrirá una sede en San Rafael para formar profesionales.

Luego de destrabarse el conflicto, El Cuco Digital consultó al coordinador del Ministerio de Salud en Valle de Uco, Paulo Gonzalez, cuál era su opinión respecto al acuerdo y cuándo se retomarían las cirugías programadas en el Hospital Scaravelli -encargado de las intervenciones quirúrgicas en la región-, a lo que respondió: “Muy satisfactorio el acuerdo, un acuerdo que va atado a la productividad del equipo quirúrgico; esto es importante en el marco de la negociación porque en definitiva al equipo quirúrgico el aumento que va a tener este ítem, productividad, va a estar ligado absolutamente a su trabajo en el horario vespertino y van a tener beneficios por cada operación que se haga. Estos 22 mil pesos que se distribuyen entre la anestesia, el cirujano y el ayudante de quirófano, es un aporte sumamente importante que se va a ver reflejado no sólo en la economía de los profesionales sino también en la cantidad de operaciones, porque ahora el sistema va a funcionar con operaciones mañana y tarde.

Seguidamente el coordinador dijo: “De esta manera, sin dudas en pocas semanas va a acelerar el ritmo de operaciones que estaban tan demoradas, si bien se hacían algunas operaciones con médicos de planta, no se estaba atendiendo toda la demanda; en Valle de Uco sumamos más de 500 personas en lista de espera. Esto va a llevar meses ponerlo al día, porque no solo es la operación, sino también hay que contemplar el post operatorio, los estudios que después tiene cada operación; es todo una logística que no es inmediata”.

“A partir de conocerse la noticia, el director del Hospital Scaravelli con cada servicio han empezado a dar las reuniones para poder dar esta certeza de cuándo se empieza a trabajar específicamente con operaciones, que va a ser en los próximos días”, aseguró González.

Para cerrar el funcionario del Ministerio de Salud destacó: “Va a haber capacitaciones para nuevos anestesistas, porque la verdad que las regiones más damnificadas son el Sur y el Valle de Uco, porque los médicos muchas veces no quieren venir de Mendoza porque bueno, allá tienen todo, trabajo, están cerca y les pagan igual que venir acá; es decir, hay poca oferta, entonces si aumenta la cantidad de especialistas en anestesia en el futuro va a mejorar sin dudas la salud, pública y privada”.