“Esperanza de vida”: comerciante busca que en San Carlos haya una sala para pacientes con cáncer

Se trata de Jesús Cisterna, carnicero de La Consulta, quien está reuniendo firmas para lograr su objetivo. Cómo surgió la iniciativa y cómo avanza.

Sin dudas, una de las acciones más nobles del ser humano es ofrecer desinteresadamente su ayuda para mejorar la vida de los demás, y eso es lo que está haciendo Jesús Cisterna, un carnicero de La Consulta, San Carlos, que ha dado inicio a un proyecto para que en el departamento haya una sala para pacientes con cáncer, quienes hoy por hoy deben dirigirse hasta el Gran Mendoza para realizar los respectivos tratamientos y buscar su medicación.

La iniciativa lleva el nombre “Esperanza de vida”, y surgió luego de que el comerciante se viera severamente movilizado por el padecimiento de amigos y vecinos que tuvieron la enfermedad, que debían viajar cientos de kilómetros para que los asistieran y dieran sus drogas, muchas veces en colectivo, sin dinero y con un gran malestar.

“Tenía un amigo de la secundaria; una vez vino al negocio y entró con unos sueros y le pregunte que si lo habían operado y me comentó lo que le estaba pasando, que sufría de cáncer y que se le estaba complicando para viajar a Mendoza porque no tenía la ayuda suficiente. Entonces empecé a movilizar a amigos a través de un grupo para que me dieran para carne molida, yo ponía otro poco, conseguí en una verdulería cebollas y después una señora hacía las empanadas y eso se vendía para reunir dinero y que él pudiera viajar, pero así mismo no alcanzaba porque también la medicación a veces no llegaba y la tenía que pagar él. Hasta que llegó el momento en que se dio por vencido”, relató Jesús a El Cuco Digital.

“Ese fue el primer caso en donde yo dije ‘algo tengo que hacer’. Después un amigo militar que me venía a comprar también tenía cáncer; la señora me comentaba ‘sabes lo que es ir a Mendoza, que los médicos no te autoricen y las drogas no lleguen’; el hombre tenía dos hijos hermosos”, añadió Jesús.

Fue así que por el mes de agosto, el carnicero comenzó a contactarse con diferentes personalidades, entre ellas el concejal Juan Torres, con quien redactó un proyecto planteando la problemática y haciendo la solicitud a través del HCD. Pero no se quedó solo con eso, sino que posteriormente también hizo una nota para la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, y comenzó a juntar firmas para contar con el apoyo de la comunidad, tarea que lleva acabo en la actualidad.

Entre otras de las figuras con las que Jesús mantuvo un dialogo, fue con el intendente Rolando Scanio, quien le manifestó su apoyo y lo alentó a que siga juntando adhesiones: “Me dijo Jesús juntate las firmas que yo voy a pelear en Mendoza para que nos manden más que todo a los profesionales y me ofreció el espacio físico del Microhospital”. “Para mi está muy bueno el lugar para comenzar, por lo menos, con una iniciativa de contención de la persona que padece cáncer, que es fundamental, pero sería bueno llegar a tener todo, la parte de contención, la parte de quimio, los profesionales”, declaró.

Seguidamente Jesús contó que también han habido muchas personas que le han puesto “trabas” a su iniciativa, expresándole que “que en cada pueblo no puede haber quimios, que acá no se puede”, ante lo que él se preguntó “¿si está en Tunuyán porque no se puede traer acá?”. “La presidenta de la Liga de Lucha contra el Cáncer de San Carlos me invitó a la Liga de Tunuyán cuando yo empecé con esto para ver cómo trabajan ellos, el salón que tienen y lo que es, y la verdad que no es algo imposible”.

Para finalizar, el comerciante contó que una vez que haya reunido la mayor cantidad de firmas posible, tiene por objetivo presentarlas junto al intendente en el Ministerio de Salud y esperar una respuesta favorable.

“EL proyecto lo quiero hacer, no quiero dejarlo porque yo sé que se puede y que podemos ayudar a mucha gente”, cerró conmovido.

Quienes deseen colaborar con la junta de firmas, pueden comunicarse con Jesús al número 2622-535121 o dirigirse a su comercio, ubicado en la esquina ubicada entre calles Elvira Bustos y Bruno Villegas.