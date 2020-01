Este 15 de enero Nahuel Jofré lanzará oficialmente “Provinciano”, su último disco

Por Libby Rose

Logró terminarlo gracias a una campaña de financiamiento. Estará disponible virtualmente en spotify y también podrá adquirirse en formato físico en la Ciudad de Mendoza y en Valle de Uco.

Este 15 de enero saldrá a la venta el disco “Provinciano”, el segundo material discográfico del cantautor sancalrino Nahuel Jofré.

El nuevo trabajo se logró terminar gracias a una novedosa campaña de financiamiento colectivo para poder afrontar los gastos para editarlo. La campaña que llegó a sus oídos cuando estuvo de gira por Europa, se extendió a lo largo de dos meses y recaudó un 74% del dinero necesario para concluir el disco.

Provinciano tiene 12 canciones y tal como su nombre lo indica, rinde homenaje a la autonomía de las provincias, de los pueblos, pero no solo del Valle de Uco y de Mendoza sino de Latinoamérica.

“El disco es un diálogo entre músicas cuyanas y músicas latinoamericanas, música de la provincianías de cualquier punto ¿por qué no? Lo que hace la poesía es enaltecer valores de pueblo, valores provincianos y empieza haciendo foco en nuestra provincia con La canción del Orégano y el trabajo asociativo con familias campesinas, productoras de alimentos que trabajan de manera cooperativa en el Valle de Uco, en San Carlos. A partir de ahí, empieza a contar una historia, a tejer un discurso, hacia otro lenguaje, hacia otras partes de la música cuyana y de toda la música latinoamericana” describió Nahuel Jofré en comunicación con El Cuco Digital.

La canción homónima del disco fue premiada en el Pre Cosquín 2019 en el rubro Tema inédito.

“La idea es ahora, justo ahora, en víspera de la fecha en que la tonada Provinciano ganó Cosquín, lanzar el disco” contó Nahuel Jofré en comunicación con El Cuco Digital.

Aunque este año, el artista no formará parte de la grilla del Festival cordobés, el disco será presentado en una peña en Cosquín el próximo 26 de enero mientras que en Mendoza será en abril.

Para el 2020, Nahuel ya tiene programadas fechas durante la temporada festivalera en La Rioja, Córdoba y otras partes del país.

“Tengo muchas ganas de estar en Tonada. Tengo muchas ganas de ir a tocar al Valle de Uco. No se me dio en la Fiesta del Orégano, espero que se me de en la Festival de la Tonada”

“Provinciano” podrá escucharse en Spotify y en decenas de plataformas virtuales. Además podrá adquirirse en el puesto de autores mendocinos ubicado en calle Garibaldi y San Martín de la Ciudad de Mendoza o comunicarse con Nahuel a través de sus redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/nahueljofre.musica/

Instragram: https://www.instagram.com/nahueljofre.musica/