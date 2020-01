Este martes se realizarán las audiciones de artistas para la Vendimia de San Carlos

El próximo 7 de enero se llevará a cabo el casting para artistas para participar de la Vendimia San Carlos 2020. En la escuela Fuerte se evaluará a actores, bailarines de contemporáneo, de folclore y a cantantes y músicos.

Audiciones

Actores

Inscripciones de 15hs a 16 hs.

Audiciones: 16 hs

Contemporáneo

Inscripciones de 17hs a 18 hs

Audiciones: 18 hs

Folclore

Inscripciones de 19hs a 20hs

Audiciones: 20hs

Requisitos para actores y bailarines de contemporáneo y folclore

– Ser mayor de 14 años (Cumplidos al 1 de febrero 2020)

– Presentar DNI original y fotocopia

– Presentarse con ropa y calzado de ensayo

– Residir en San Carlos con domicilio acreditable.

Cantantes y músicos

Inscripciones de 9hs a 10 hs.

Audiciones: 10 hs

-Cantantes: una voz femenina y una voz masculina

-Guitarrista : (un cargo)

Requisito para Cantantes

-Interpretar medio pie de una cueca cuyana y un fragmento de una canción

estilo balada.

-Residir en San Carlos con domicilio acreditable.

-Presentar DNI original y fotocopia

Requisitos para guitarrista

-Armar un acompañamiento para una canción de género folclórica argentina

(zamba, chacarera, cueca cuyana, etc) y un acompañamiento para una

canción de género latinoamericano (festejo peruano, cumbia colombiana,

etc).

-En el caso de los/as músicos la pertenencia al departamento de San Carlos

no es excluyente.

 Presentar DNI original y fotocopia