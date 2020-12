Estética del Valle de Uco cambiará sesiones en camilla de jade por pinitos y juguetes para donar

by | Dic 3, 2020

La camilla es una de las mejores técnicas terapéuticas para reducir los niveles de estrés, mantener una adecuada circulación sanguínea y un buen funcionamiento de los órganos.

Como todos los años y en cada fecha especial, Estética Plenitud ubicada en Tunuyán llevará adelante una colecta solidaria de pinitos y juguetes para repartir entre los niños y niñas del Valle de Uco de escasos recursos.

Sandra Reyes, encargada de la iniciativa dialogó con este medio y contó que “esta vez los que colaboren con pinos que tengan en sus casa en buen estado, o con juguetes nuevos o usados, podrán canjear un turno para disfrutar de una sesión en la camilla de jade, que es una de las mejores técnicas terapéuticas para reducir los niveles de estrés, mantener una adecuada circulación sanguínea y un buen funcionamiento de los órganos”.

“Hemos tenido suerte que la gente siempre nos ayuda y hemos podido llegar a muchos hogares que no tenían sus pinitos en su momento, o ayudarles a Papá Noel y Reyes cuando no pueden dejar un juguetito, y este año aunque estamos un poco cansados no queremos dejar pasar la oportunidad de seguir colaborando”, agregó la mujer solidaria.

Para cerrar, Sandra destacó que quienes deseen hacer este canje solidario sólo deberán pedir su turno al 2622-405646 y solicitar una sesión con tiempo. “Gracias a todos por sumarse”, finalizó.