Expectativas y temores: «No se sabe si va a ser la peor cosecha, pero sí va a haber menos fruta”

Arranca un nuevo año de cosecha y ya hay expectativas y temores. El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, expresó la situación actual en la vitivinicultura, explicando algunas causas, puntos a plantear y lo que se espera medianamente para esta cosecha.

¿Cómo es el panorama de la vitivinicultura en el Valle de Uco en cuanto a lo climatológico? ¿Por qué?



Tenemos algún problemita con el viento y la helada también provocó una merma, así que también creo que hay una pérdida del 20% de uva, promedio.



¿Se podría haber evitado de alguna manera?



No, no creo, porque fueron muy fuertes las heladas y se quemó, pero no dio para tanto. Hoy quemar es muy caro.



¿Cómo es la perspectiva en relación el precio de la uva por kilo?



Nosotros hemos pedido 92 centavos de dólar por kilo, de piso, y si la merma es muy grande ese piso va a tener que subir porque va a ser todo más caro, la cosecha, la logística, etc.

Y en relación a la mano de obra ¿hay personal? ¿A cuánto se va a pagar el tacho?



No, no lo sé todavía, no te lo puedo decir a eso, cuánto se va a pagar el tacho. Y sí hay personal, yo creo que va a haber, que no va a haber tanto problema, pero cuánto sale el tacho todavía no se sabe.



¿Eso cuándo se define más o menos?



Diez días antes.



Según un medio provincial, este año va a ser la peor cosecha de los últimos 50 años ¿Va a ser así? ¿Hay algún dato oficial que respalde dicha aseveración?



No sé si tan así. Lo que pasa que en el este el clima pegó más fuerte, en el sur también, a nosotros medianamente nos pegó también, y bueno, no sé si va a ser la peor, pero que va a haber menos fruta sí.